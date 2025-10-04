مدیرعامل شرکت توانیر ایران از ازسرگیری صادرات برق به افغانستان و پاکستان با حجم ۱۵۰ مگاوات خبر داد و گفت این تصمیم پس از کاهش مصرف داخلی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل شرکت توانیر ایران اعلام کرد که صادرات برق این کشور به افغانستان و پاکستان، پس از کاهش مصرف داخلی، از سر گرفته شده و هم‌اکنون ۱۵۰ مگاوات برق به این دو کشور صادر می‌شود.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: «با کاهش نیازهای داخلی در کشور، صادرات برق به دو کشور افغانستان و پاکستان از سر گرفته شده است.» به گفته وی، در حال حاضر میزان صادرات برق به این دو کشور همسایه ۱۵۰ مگاوات است.

رجبی مشهدی همچنین افزود که ایران از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان حدود ۴۵۰ مگاوات برق وارد می‌کند.

مدیرعامل توانیر ایران در خصوص چشم‌انداز افزایش صادرات برق این کشور توضیح داد: «صادرات در همین سطح خواهد ماند، مگر اینکه در مراودات آنی با کشورهای همسایه تغییر یا اتفاق خاصی رخ دهد.»