دبیر دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی گفت:فراخوان ارسال آثار به این سوگواره با شعار «اندیشه عاشورایی، حقیقتی که با هنر می‌ماند» تا ۳۰ آبان ماه امسال خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  -ندا حمیدی‌ پارسا، دبیر دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی صبح امروز در نشست خبری از آغاز فراخوان این رویداد با شعار «اندیشه عاشورایی، حقیقتی که با هنر می‌ماند» خبر داد و گفت: این سوگواره که در چهار بخش عکاسی، گرافیک، صنایع دستی و طراحی لباس برگزار می‌شود، بستری برای بیان هنرمندانه مفاهیم عاشورایی فراهم می‌آورد.

او با اشاره به همزمانی آغاز این سوگواره با شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها، افزود: هدف از این زمان‌بندی، جلب مشارکت فعال دانشجویان و اساتید دانشگاهی است. با این حال، حضور در این رویداد برای تمامی علاقه‌مندان آزاد بوده و محدود به جامعه دانشگاهی نیست.

حمیدی پارسا ادامه داد:بر اساس اعلام دبیرخانه دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی، شرکت در بخش‌های «عکاسی» و «صنایع دستی» برای تمامی علاقه‌مندان از سراسر کشور آزاد است.

در بخش‌های «طراحی لباس» و «ارتباط تصویری (گرافیک)»، تنها دانشجویان، استادان و کارکنان مراکز دانشگاهی شامل دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی مجاز به شرکت هستند.

معاون فرهنگی دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در دوره نخست این سوگواره بیش از ۸۲۰ اثر تنها در بخش‌های عکاسی و گرافیک به دبیرخانه ارسال شد، گفت: این رویداد به همت دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی، تنها دانشگاه تخصصی هنر در استان قم و  با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حوزه هنری، سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود.

او افزود:جوایز این دوره شامل ۲۰ میلیون تومان برای نفر اول، ۱۵ میلیون تومان برای نفر دوم و ۱۰ میلیون تومان برای نفر سوم در هر بخش اعلام شده است.

حمیدی پارسا گفت:رئیس شورای سیاست‌گذاری این سوگواره، استاد مسعود نجابتی، از چهره‌های برجسته هنر‌های تجسمی کشور، طراح گرافیک، مدیر هنری و خوشنویس شناخته‌شده ایران است.

معاون فرهنگی این دانشگاه،برگزاری کارگاه‌های آموزشی همزمان با سوگواره را فراهم‌کردن زمینه رشد علمی و عملی هنرمندان جوان عنوان کرد و  گفت: دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی در نظر دارد پس از برگزاری این دوره، نمایشگاه مجازی دائمی آثار هنری را راه‌اندازی کند و آثار برگزیده را در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارد.

حمیدی پارسا  با بیان اینکه علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق وب‌سایت رسمی سوگواره به نشانی honareashooraei.itaihe.ac.ir ثبت و ارسال کنند.گفت:مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده و مراسم اختتامیه این رویداد روز ۱۶ آذر، همزمان با روز دانشجو برگزار خواهد شد.

 

