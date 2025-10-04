باشگاه خبرنگاران جوان- نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اعلام کرد که بهدلیل قطع گسترده اینترنت در افغانستان، مهلت ثبتنام مرحله سوم بورسیه تحصیلی «علامه محمد اقبال» برای دانشجویان افغانستانی تمدید شده است.
«محمد صادق»، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرد که دولت اسلامآباد با توجه به اختلال سراسری اینترنت در افغانستان، مهلت ثبتنام برای این بورسیهها را تمدید کرده تا فرصت برابر برای تمامی متقاضیان فراهم شود.
بر این اساس، مهلت جدید ثبتنام تا دهم اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده در حالی که تاریخ پیشین، سیام سپتامبر اعلام شده بود.
این بورسیه که زیر نظر کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان اجرا میشود، از سال ۱۳۸۸ تاکنون به صدها دانشجوی افغان در مقاطع مختلف تحصیلی خدمت رسانی کرده است. مرحله سوم این برنامه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و قرار است طی سه سال، ۴۵۰۰ بورسیه به دانشجویان افغان اختصاص یابد.
بر اساس این طرح، هزینههای تحصیل، خوابگاه، کمکهزینه زندگی و سفر یکباره دانشجویان پوشش داده میشود و پذیرش در دانشگاههای دولتی و معتبر پاکستان انجام میگیرد.
قطع دو روزه اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان، روندهای آموزشی، اداری و ارتباطی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و نگرانیهای گستردهای در میان متقاضیان برنامههای بینالمللی ایجاد کرده بود. دولت پاکستان با استناد به این چالش، هدف از تمدید مهلت را جلوگیری از محرومیت دانشجویان واجد شرایط افغان از این فرصت تحصیلی اعلام کرده است.