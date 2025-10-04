نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از تمدید مهلت ثبت‌نام بورسیه تحصیلی "علامه محمد اقبال" تا دهم اکتبر ۲۰۲۵ خبر داد و گفت این تصمیم به دلیل قطع گسترده اینترنت در افغانستان و برای ایجاد فرصت برابر برای متقاضیان اتخاذ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اعلام کرد که به‌دلیل قطع گسترده اینترنت در افغانستان، مهلت ثبت‌نام مرحله سوم بورسیه تحصیلی «علامه محمد اقبال» برای دانشجویان افغانستانی تمدید شده است.

«محمد صادق»، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرد که دولت اسلام‌آباد با توجه به اختلال سراسری اینترنت در افغانستان، مهلت ثبت‌نام برای این بورسیه‌ها را تمدید کرده تا فرصت برابر برای تمامی متقاضیان فراهم شود.

بر این اساس، مهلت جدید ثبت‌نام تا دهم اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده در حالی که تاریخ پیشین، سی‌ام سپتامبر اعلام شده بود.

این بورسیه که زیر نظر کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان اجرا می‌شود، از سال ۱۳۸۸ تاکنون به صدها دانشجوی افغان در مقاطع مختلف تحصیلی خدمت رسانی کرده است. مرحله سوم این برنامه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و قرار است طی سه سال، ۴۵۰۰ بورسیه به دانشجویان افغان اختصاص یابد.

بر اساس این طرح، هزینه‌های تحصیل، خوابگاه، کمک‌هزینه زندگی و سفر یک‌باره دانشجویان پوشش داده می‌شود و پذیرش در دانشگاه‌های دولتی و معتبر پاکستان انجام می‌گیرد.

قطع دو روزه اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان، روندهای آموزشی، اداری و ارتباطی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌های گسترده‌ای در میان متقاضیان برنامه‌های بین‌المللی ایجاد کرده بود. دولت پاکستان با استناد به این چالش، هدف از تمدید مهلت را جلوگیری از محرومیت دانشجویان واجد شرایط افغان از این فرصت تحصیلی اعلام کرده است.

برچسب ها: بورسیه دانشجویان افغانستانی ، دانشجویان افغانستانی ، اینترنت افغانستان
خبرهای مرتبط
هزار بورسیه آنلاین هند به دانشجویان افغانستانی
اعطای بورسیه تحصیلی ازبکستان به دانشجویان افغانستانی
از سرگیری بورسیه تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آخرین اخبار
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد