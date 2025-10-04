معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از شهروندان خواست هوشیار باشند و هرگز به تبلیغات فریبنده اعطای وام فوری توجه نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت متقی در برنامه هشت صبح به رادیو اقتصاد افزود:این نوع آگهی‌ها ترفندی رایج از سوی افراد سودجو برای کلاهبرداری و تاراج سرمایه کاربران اینترنتی و عموم افراد جامعه است.

وی همچنین در مورد تبلیغات گسترده فروش وام یا امتیاز وام در سطح شهر و فضای مجازی اظهار داشت: در حقیقت وامی فروخته نمی‌شود بلکه این امتیاز وام یا انتقال وام است.

معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: طبق معمول مردم به دلیل آگاه نبودن از فرآیند دریافت وام گرفتار افراد کلاهبردار و شیاد می‌شوند.

وی افزود: این افراد در فضای مجازی و یا در معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها به شکل پخش تراکت در قالب فروش یا انتقال وام سعی می‌کنند مردم را فریب دهند در صورتی که نه وامی وجود دارد نه امتیاز وام تا آنان بخواهند انتقال دهند.

سرهنگ متقی بیان داشت: بطورکلی وام‌ها به صورت قانونی در اختیار بانک‌ها است.

وی عنوان کرد: این بانک‌ها هستند که به صورت مراجعه حضوری و تشکیل پرونده به متقاضیان وام اعطا می‌کنند.

معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: گاهی بانک‌ها وام‌های خرد را به صورت غیر حضوری پرداخت می‌کنند ولی فرآیند پرداخت وام از طریق خود بانک انجام می‌شود.

وی افزود: شهروندان هوشیار باشند چرا که هرگونه تبلیغات محیطی یا در فضای مجازی با عنوان اعطای وام فقط دامی از سوی افراد کلاهبردار برای تاراج سرمایه شماست.

سرهنگ متقی اضافه کرد: خیلی از مال باختگان به واسطه نداشتن وقت، حوصله و مواردی از این دست برای پیگیری فرآیند پلیسی و قضایی از شکایت صرف نظر می‌کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که شکایت، اعلام خبر و مراجعه حضوری هر یک از این افراد می‌تواند کمک کند به خود شخص مال باخته و همینطور افرادی که در آینده ممکن است به دام این افراد کلاهبردار گرفتار شوند.

معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: افراد به محض گرفتار شدن در دام این کلاهبردار‌ها و شیاد‌ها با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل کنند.

وی با بیان اینکه شماره ۱۱۰ یک شماره فراگیر در سطح فراجا است، افزود: همکاران در پلیس ۱۱۰ این موضوع را به پلیس آگاهی منتقل می‌کنند.

سرهنگ متقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس چنین موضوعاتی را پیگیری می‌کند، اظهار داشت: آمار و ارقام نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال جاری و همینطور شش ماهه دوم سال گذشته پرونده‌های زیادی در سطح شهر تهران، استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور درقالب کلاهبرداری اعطای وام فوری، فروش یا انتقال امتیاز وام و مواردی از این دست تشکیل شده است.

وی ادامه داد: ممکن است خیلی از شهروندان از دستگیری و تشکیل پرونده این کلاهبرداران و کلاهبرداری‌ها به نحو باید و شاید با خبر نباشند.

معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: این تصور در ذهن مردم نباشد که پلیس موضوعات مربوط به کلاهبرداری در زمینه وام فوری و امثالهم را پیگیری نمی‌کند.

وی افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد معاونت جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در سراسر کشور به این موضوعات ورود پیدا می‌کند.