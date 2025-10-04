باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب آهن امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در هفته ششم دربی اصفهان را برگزار می‌کنند و این بازی برای اصفهانی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

سپاهان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال موفق شد تیم سختکوش خیبر خرم آباد را از پیش روی بردارد و با این پیروزی به استقبال دربی رفت.

تیم ذوب آهن نیز در خانه مغلوب تیم آلومینیوم شده بود و این بازی برای این تیم اهمیت بالایی دارد.

ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن:

محمدرضا اخباری - محمد دانشگر - محمدامین حزباوی - آریا یوسفی - احسان حاج‌صفی - عارف حاجی‌عیدی - امید نورافکن - ریکاردو آلوز - محمدمهدی لطفی - آریا شفیع‌دوست و انزو کریولی