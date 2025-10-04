باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - در ماه‌های اخیر، اختلال در سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) در ایران باعث ایجاد چالش‌هایی برای رانندگان، اپلیکیشن‌های مسیریابی و کاربران روزمره شد. این وضعیت بار دیگر اهمیت استقلال فناوری فضایی و توانمندی در ساخت ماهواره‌های بومی مسیریابی را برجسته کرده است.

در همین راستا، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور بر ضرورت طراحی و پرتاب منظومه ماهواره‌های بومی تأکید کرده و آن را راه‌حل بلندمدت برای رفع اختلالات موقعیت‌یابی و افزایش امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور دانسته است.

وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور، در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون اختلالات GPS و ارتباط آن با عملکرد ماهواره‌ها مطرح کرد: «این اختلالات را به عملکرد ماهواره مرتبط نمی‌کنیم، بلکه آن را ناشی از نداشتن ماهواره بومی مسیریابی می‌دانیم. متأسفانه در سال‌های گذشته برای ساخت ماهواره‌های بومی مسیریابی اقدامات جدی انجام ندادیم و همچنان از ماهواره‌های بیگانه استفاده می‌کنیم که گاه دچار اختلال می‌شوند.»

وی افزود: «البته این موضوع تنها مربوط به ما نیست؛ کشور‌های دیگر هم در دنیا اقدام نکرده‌اند و کمتر از یک سال است که برخی از آنها به این فکر افتاده‌اند که به سمت ماهواره‌های بومی مسیریابی بروند. در این زمینه، چینی‌ها از چند سال پیش پیشگام بودند و در یک سال گذشته ژاپنی‌ها و انگلیسی‌ها هم وارد این حوزه شده‌اند.»

یزدانیان تصریح کرد: «ما هم چاره‌ای جز حرکت به سمت منظومه‌های ماهواره مسیریابی بومی نداریم. اکنون همچنان کار‌ها بر بستر GPS انجام می‌شود، اما بحث‌هایی مطرح شده که به سراغ ماهواره‌های مسیریابی چینی برویم؛ قطعاً امنیت آن بهتر است. در نهایت راه‌حل اصلی، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌های بومی مسیریابی در کشور است.»

او درباره راهکار فوری‌تر گفت: «برای حل کوتاه‌مدت مشکل، مذاکراتی با چین انجام شده تا از ماهواره‌های مسیریابی این کشور استفاده کنیم که به نظر می‌رسد در یک تا دو سال آینده قابل دستیابی باشد. اما در افق سه تا پنج ساله حتماً باید منظومه ماهواره‌های بومی مسیریابی خودمان را داشته باشیم.»