باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی گفت: نقشآفرینیهای هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در عرصههای مأموریتی از دفاع مقدس ۱۲ روزه نماد توانمندی روزافزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است.
متن کامل پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر عالیقدر سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان
فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فرا رسیدن هفته فرماندهی انتظامی که یادآور مجاهدتها و دلاورمردیهای پلیس شجاع غیور و انقلابی کشور است را به جنابعالی، فرماندهان، مدیران، کارکنان خدوم و خانوادههای صبور و ایثارگر این فرماندهی مقتدر و مردمی تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
فراجا امروز مظهر پلیس جامعه محور مردم پایه و در تراز انقلاب اسلامی است که با بهره گیری از اقتدار نرم و قدرت هوشمند، نه تنها به مردمی سازی امنیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی نظام اسلامی کمک کرده، بلکه در تقویت احساس امنیت و اعتماد عمومی نیز نقش بی بدیل ایفا نموده است.
نقش آفرینیهای هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در عرصههای مأموریتی از دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر جنگ ترکیبی و تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان و همراهان مستکبر آن بهویژه آمریکای جنگ افروز تا شناسایی و دستگیری مزدوران و عوامل نفوذ و جاسوسی بیگانه پیشگیری هوشمند از جرم و مقابله با ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر تأمین امنیت مرزها و برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی نماد توانمندی روز افزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است.
از نقاط قوت فراجا هم افزایی و تعامل راهبردی با سایر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است که ظرفیت بازدارندگی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء داده و امنیت پایدار را به یک مطالبه محقق شده برای مردم عزیز کشور بدل ساخته است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد نام و خاطره شهدای والامقام فرماندهی انتظامی و تجلیل از خانوادههای مکرم آنان توفیقات روزافزون جنابعالی و همه کارکنان خدوم فراجا در مسیر تحقق اهداف گام دوم و مسیر تمدن سازی انقلاب، تعمیق اقتدار نرم و افزایش تاب آوری اجتماعی تحت عنایات حضرت ولی عصر (عجل تعالی فرجه الشریف) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) را از خداوند متعال خواستارم.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
منبع: ستاد کل نیروهای مسلح