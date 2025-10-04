باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش شبکه CBS نیوز آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اوایل سپتامبر سال جاری دستور حمله پهپادی به دو کشتی از ناوگان جهانی صمود را در سواحل تونس صادر کرد.
این شبکه با استناد به دو مقام اطلاعاتی آمریکایی که از این عملیات مطلع بودهاند، گزارش داد که نیروهای اسرائیلی در تاریخ ۸ و ۹ سپتامبر (۱۷ و ۱۸ شهریور) با پرتاب پهپاد از یک زیردریایی، بمبهای آتشزا را به سمت دو کشتی که در نزدیکی بندر سیدی بوسعید تونس لنگر انداخته بودند، پرتاب کردند.
کشتی «فامیلی» با پرچم پرتغال در ۸ سپتامبر هدف قرار گرفت و کشتی «آلما» با پرچم انگلیس در ۹ سپتامبر مورد حمله مشابهی قرار گرفت.
حمله به کشتی «فامیلی» دقیقاً پس از ترک کشتی توسط ماریانا مورتاگوآ، نماینده پارلمان پرتغال انجام شد. به گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا، مهاجمان عمداً تا زمان ترک کشتی توسط شخصیتهای برجسته منتظر ماندهاند.
به گفته این مقامات که ناشناس باقی ماندهاند، این حملات باعث بروز آتشسوزی در کشتیها شد، اما تلفات جانی در پی نداشت. بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه، استفاده از سلاحهای آتشزا علیه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی تحت هر شرایطی ممنوع است.
ناوگان جهانی صمود در بیانیهای این اقدام را نشاندهنده «الگوی گستاخی و فرار از مجازات» خواند و خواستار تحقیقات فوری و مستقل بینالمللی شد.
مقامات تونسی ابتدا هرگونه دخالت پهپادی را تکذیب کردند، اما وزارت کشور این کشور پس از حمله دوم این عملیات را «آگاهانه و برنامهریزی شده» توصیف کرد و از ادامه تحقیقات در این زمینه خبر داد.
این حملات موجب تأخیر در حرکت ناوگان بشردوستانه به سوی غزه و افزایش نگرانیها درباره امنیت کمکرسانی به مردم محاصرهشده غزه شد.
منبع: سی بی اس