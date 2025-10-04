باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر _سردار سرتیپ دوم پاسدار اخوان در مراسم تکریم و معارفه رئیس بیمارستان شهید محلاتی تبریز با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر تحقق نظام بهره وری و هوشمند سازی تاکید دارند گفت: نیروی انسانی اولین مولفه تحقق نظام بهره وری است که باید با کیفیت و اثر بخشی، نوآوری، تعهد سازمانی، مهارت و دانش را تواما داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند باید جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی باشیم افزود: هوشمند سازی بیمارستان ضمن اینکه رضایتمندی کارکنان و بیماران را افرایش می‌دهد باعث کاهش میزان خطا‌های پزشکی، سرعت گرفتن اجرای دقیق امور، پیش بینی نتایج پرشکی، اطمینان و اعتماد مردم به خدمات پزشکی، الکترونیکی شدن پرونده بیمار می‌شود.

سردار بابازاده فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا هم گفت: همه کارکنان بیمارستان زینت مجموعه به شمار می‌آیند و هر کس با جهاد در کار خود در رشد و بالندگی مجموعه تاثیر گذار است پس همه ما رسالت داریم به جامعه خدمت کنیم



وی با بیان اینکه همه ما باید برای خدا کار کنیم تا تاریخ ساز باشیم افزود: توجه به برخی مسائل بیمارستان شهیدمحلاتی توسط مسئولان بسیار مهم است و انتظار داریم سرمایه گذاری لازم با توجه به ظرفیت‌های استانی برای ارتقای جایگاه و خدمات بیمارستان صورت گیرد.



در پایان مراسم ضمن معرفی دکتر هادی شیخلو به عنوان رییس جدید بیمارستان شهید محلاتی از خدمات دکتر علیرضا هادی قدردانی شد.