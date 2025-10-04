زمین‌لرزه‌ای به بزرگی۴.۶ ریشتر بامداد روز شنبه سواحل شبه‌جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر سواحل شبه‌جزیره کامچاتکا در روسیه را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری و در ساعت ۰۱:۵۷ به وقت هماهنگ جهانی ثبت شد. کانون آن در فاصله ۱۶۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر ویلیوچینسک واقع شده است که میزبان ۲۵،۲۰۴ نفر جمعیت است.

شبه‌جزیره کامچاتکا روی کمربند تکتونیکی معروف به «حلقه آتش» واقع شده که اقیانوس آرام را احاطه کرده و نقطه داغی برای فعالیت‌های لرزه‌ای محسوب می‌شود.

در ماه ژوئیه، یک زمین‌لرزه عظیم ۸.۸ ریشتری در سواحل این منطقه، باعث ایجاد سونامی شد که بخشی از یک روستای ساحلی را به دریا برد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کامچاتکای روسیه ، زلزله
