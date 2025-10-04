معاون سازمان امور مالیاتی گفت: عدم گزارش درآمد واقعی یا پرداخت به موقع مالیات، منجر به افت رتبه اعتباری و محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- در سال‌های اخیر، رتبه‌سنجی بانکی به یکی از ابزارهای مهم در تعیین اعتبار مالی افراد تبدیل شده است. این رتبه‌سنجی به ویژه بر اساس سوابق مالیاتی افراد صورت می‌گیرد و نقش بسزایی در دستیابی به تسهیلات بانکی ایفا می‌کند.

 قانع‌پسند فومنی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت:افرادی که درآمد واقعی خود را به درستی گزارش نمی‌کنند یا مالیات خود را به موقع نمی‌پردازند، با افت رتبه اعتباری مواجه خواهند شد. این مسئله به معنای کاهش توانایی این افراد در دریافت تسهیلات بانکی است. 

وی ادامه داد: اگر فردی درآمد خود را کمتر از واقعیت گزارش کند، این موضوع در سوابق مالیاتی او ثبت می‌شود و در نتیجه هنگام درخواست وام، بانک‌ها به این اطلاعات توجه کرده و ممکن است درخواست او را رد کنند.

 قانع‌پسند توضیح داد:  در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد شاخص‌های اعتبارسنجی بانکی بر پایه اطلاعات سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود. این اطلاعات نه تنها شامل پرداخت‌های مالیاتی بلکه شامل سوابق مالی و اقتصادی دیگر نیز می‌باشد. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: بانک‌ها همچنین به دقت بررسی می‌کنند که هدف مصرف تسهیلات چیست. این بررسی به صورت الکترونیکی و با استفاده از صورتحساب‌های ثبت شده در سامانه معدیان انجام می‌شود. به این ترتیب، صحت معاملات به صورت برخط احراز می‌شود و منابع بانکی در مسیر واقعی و تولیدی مصرف می‌گردد. 

وی افزود:این ساز و کار جدید به بانک‌ها کمک می‌کند تا از انحراف تسهیلات جلوگیری کرده و منابع خود را به سمت حوزه‌های تولیدی هدایت کنند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به اعتبار سیستم بانکی نیز افزوده می‌شود.

گفتنی است  رتبه‌سنجی بانکی بر اساس سوابق مالیاتی به یکی از عوامل کلیدی در دریافت تسهیلات بانکی تبدیل شده است. با توجه به اطلاعات دقیق و الکترونیکی که در دسترس بانک‌ها قرار دارد، افراد باید دقت بیشتری در گزارش درآمد و پرداخت مالیات خود داشته باشند تا از افت رتبه اعتباری جلوگیری کنند. این روند به بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از انحراف تسهیلات کمک خواهد کرد.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تأثیر اسنپ‌بک صددرصدی نیست ولی بازار را وارد شوک روانی می‌کند
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
آخرین اخبار
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند