معاون سازمان امور مالیاتی گفت: عدم گزارش درآمد واقعی یا پرداخت به موقع مالیات، منجر به افت رتبه اعتباری و محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- در سالهای اخیر، رتبهسنجی بانکی به یکی از ابزارهای مهم در تعیین اعتبار مالی افراد تبدیل شده است. این رتبهسنجی به ویژه بر اساس سوابق مالیاتی افراد صورت میگیرد و نقش بسزایی در دستیابی به تسهیلات بانکی ایفا میکند.
قانعپسند فومنی معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت:افرادی که درآمد واقعی خود را به درستی گزارش نمیکنند یا مالیات خود را به موقع نمیپردازند، با افت رتبه اعتباری مواجه خواهند شد. این مسئله به معنای کاهش توانایی این افراد در دریافت تسهیلات بانکی است.
وی ادامه داد: اگر فردی درآمد خود را کمتر از واقعیت گزارش کند، این موضوع در سوابق مالیاتی او ثبت میشود و در نتیجه هنگام درخواست وام، بانکها به این اطلاعات توجه کرده و ممکن است درخواست او را رد کنند.
قانعپسند توضیح داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد شاخصهای اعتبارسنجی بانکی بر پایه اطلاعات سازمان امور مالیاتی تعیین میشود. این اطلاعات نه تنها شامل پرداختهای مالیاتی بلکه شامل سوابق مالی و اقتصادی دیگر نیز میباشد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: بانکها همچنین به دقت بررسی میکنند که هدف مصرف تسهیلات چیست. این بررسی به صورت الکترونیکی و با استفاده از صورتحسابهای ثبت شده در سامانه معدیان انجام میشود. به این ترتیب، صحت معاملات به صورت برخط احراز میشود و منابع بانکی در مسیر واقعی و تولیدی مصرف میگردد.
وی افزود:این ساز و کار جدید به بانکها کمک میکند تا از انحراف تسهیلات جلوگیری کرده و منابع خود را به سمت حوزههای تولیدی هدایت کنند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند، بلکه به اعتبار سیستم بانکی نیز افزوده میشود.
گفتنی است رتبهسنجی بانکی بر اساس سوابق مالیاتی به یکی از عوامل کلیدی در دریافت تسهیلات بانکی تبدیل شده است. با توجه به اطلاعات دقیق و الکترونیکی که در دسترس بانکها قرار دارد، افراد باید دقت بیشتری در گزارش درآمد و پرداخت مالیات خود داشته باشند تا از افت رتبه اعتباری جلوگیری کنند. این روند به بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از انحراف تسهیلات کمک خواهد کرد.