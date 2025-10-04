باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط اخیر کشور و فضای خاص حاکم، تصمیم گرفته شد سال تحصیلی جدید را با شعاری متفاوت و با محوریت «عدالت آموزشی، برای ایران، برای مدرسه» آغاز کنیم. در شهر قدس، سال گذشته و پیش از شروع سال تحصیلی، پیشبینی میشد در برخی مناطق شاهد فعالیت مدارس سهشیفته باشیم؛ اما با اجرای نهضت گسترده مدرسهسازی در کشور، امسال هیچ مدرسهای بهصورت سهشیفته آغاز به کار نکرد. این دستاورد، رخدادی کمسابقه و شاید بینظیر در استان تهران است.
بهارلو ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار کلاس درس با تراکم بالای ۳۵ دانشآموز وجود داشت، اما امسال تعداد قابلتوجهی از آنها کاهش یافته و بیش از ۵ هزار کلاس به زیر ۳۵ نفر رسیدهاند. این کاهش تراکم، بیتردید به ارتقای کیفیت آموزش در کلاسها کمک خواهد کرد.
وی درباره وضعیت نوآموزان گفت: در شهرستانهای استان تهران، حدود یک میلیون و صد هزار دانشآموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردهاند. امروز نیز افتخار میزبانی جشن ملی «غنچهها» را داریم؛ جشنی که در آن نوآموزان سراسر کشور بهصورت همزمان نخستین گامهای یادگیری را برمیدارند، و شهرستانهای استان تهران میزبان این رویداد ملی هستند.
به گفته بهارلو، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، ۷۲ هزار نوآموز در استان ثبتنام کردهاند؛ در حالی که سال گذشته این آمار ۹۱ هزار نفر بود. به این ترتیب، ورودی پایه اول امسال حدود ۲۰ هزار نفر کمتر از سال گذشته است. البته روند ثبتنام همچنان ادامه دارد و آمار نهایی طی یکی دو هفته آینده مشخص خواهد شد، چراکه معمولاً بخشی از نوآموزان با اندکی تأخیر کار خود را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران درباره دانشآموزان اتباع نیز گفت: سال گذشته بیشترین تعداد دانشآموزان اتباع خارجی کشور، با حدود ۱۴۹ هزار نفر، در این استان تحصیل میکردند. امسال تاکنون ۵۳ هزار دانشآموز اتباع ثبتنام کردهاند و با توجه به تداوم ثبتنام طبق شیوهنامه جدید وزارت کشور، انتظار میرود این آمار افزایش یابد.
بهارلو در ادامه درباره فضاهای آموزشی افزود: در حال حاضر بیشترین تعداد پروژههای ساخت مدرسه در شهرستانهای استان تهران در حال اجراست. در مجموع، بیش از ۴۰۰ پروژه آموزشی تعریف شده است. تنها در شهر قدس، طی یک برنامه سهساله، احداث ۱۰۵ مدرسه جدید پیشبینی شده که هماکنون ۲۶ پروژه فعال در حال اجراست؛ رقمی که در تاریخ آموزش و پرورش استان تهران کمسابقه است.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی گفت: هیچگاه اعلام نکردهایم که از نظر نیروی انسانی بینیاز هستیم. طبق سهمیه تعیینشده، همچنان در حوزههای آموزشی، پرورشی، مشاوره و تربیتبدنی به نیرو نیاز داریم. برای رسیدن به شاخصهای تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، باید جذب و تربیت نیروهای جدید را ادامه دهیم.
بهارلو با اشاره به جذب نیروهای جدید از طریق ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: ورود این نیروها یکی از اتفاقات مهم سال جاری بود که با پیگیریهای مستمر دکتر کاظمی به نتیجه رسید. تمامی مراحل اداری، پزشکی و گزینش آنها انجام شده و بسیاری از این افراد اکنون در کلاسهای درس مشغول تدریس هستند.
وی با تأکید بر اینکه «هیچ کلاس درسی بدون معلم نیست» افزود: خوشبختانه تمامی کلاسهای درس دارای معلم هستند. البته با افزایش جمعیت دانشآموزی و احداث مدارس جدید، مقرر شده است ظرف یک هفته آینده بررسی دقیقی از وضعیت نیروی انسانی و فضاهای آموزشی انجام و نیازها بهصورت دقیق اعلام شود.
مدیرکل شهرستانهای استان تهران در پایان با اشاره به ارتقای جایگاه استان گفت: تا سال گذشته، شهرستانهای استان تهران از نظر میانگین سرانه فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشتند. اما در طول تنها یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، این رتبه به جایگاه ۲۱ ارتقا یافته است. با ادامه روند ساختوسازها، انتظار میرود در سال آینده این رتبه باز هم بهبود یابد و به میانگین کشوری نزدیکتر شویم.