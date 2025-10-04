معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰ غذای محلی سیستان و بلوچستان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد و جشنواره خوراک هفته گردشگری با استقبال گسترده در زاهدان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ علیرضا شه‌بخش  اظهار کرد: این استان در حوزه گردشگری خوراک و تنوع غذا‌های بومی بسیار غنی است، به‌گونه‌ای که برخی غذا‌ها هنوز برای بومیان منطقه ناشناخته‌اند.

 وی از ثبت ملی ۱۰ غذای محلی استان خبر داد و افزود: با توجه به فراموشی تدریجی برخی آیین‌ها و رسوم، برگزاری برنامه‌هایی همچون جشنواره و نمایشگاه غذایی می‌تواند مانع از غبار فراموشی بر میراث ماندگار شود و فرصتی برای آشنایی با خوراک اقوام فراهم کند.

 شه‌بخش جشنواره‌های خوراک را از شاخصه‌های اصلی گردشگری غذا دانست و بیان کرد: در جشنواره غذای اقوام و ملل که به مناسبت هفته گردشگری از پنجم تا یازدهم مهر در زاهدان و در بنای تاریخی گاراژ ملک برگزار شد، غذا‌هایی از کشور‌هایی مانند افغانستان، پاکستان، هندوستان و عمان، همچنین چند نمونه غذای پیش از تاریخ ارائه شد.

وی با اشاره به غذا‌های شاخص ثبت‌شده افزود: در این جشنواره، بیشتر غذا‌های ملی مانند تنورچه، کشک زرد و دیگر غذا‌های تهیه‌شده با لبنیات، گوشت و ادویه محلی عرضه شدند.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ثبت ملی غذای سیستان بلوچستان از کم دستی بی درآمدی هست که غذای ساده درست می‌کنند
۰
۰
پاسخ دادن
