باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا شهبخش اظهار کرد: این استان در حوزه گردشگری خوراک و تنوع غذاهای بومی بسیار غنی است، بهگونهای که برخی غذاها هنوز برای بومیان منطقه ناشناختهاند.
وی از ثبت ملی ۱۰ غذای محلی استان خبر داد و افزود: با توجه به فراموشی تدریجی برخی آیینها و رسوم، برگزاری برنامههایی همچون جشنواره و نمایشگاه غذایی میتواند مانع از غبار فراموشی بر میراث ماندگار شود و فرصتی برای آشنایی با خوراک اقوام فراهم کند.
شهبخش جشنوارههای خوراک را از شاخصههای اصلی گردشگری غذا دانست و بیان کرد: در جشنواره غذای اقوام و ملل که به مناسبت هفته گردشگری از پنجم تا یازدهم مهر در زاهدان و در بنای تاریخی گاراژ ملک برگزار شد، غذاهایی از کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، هندوستان و عمان، همچنین چند نمونه غذای پیش از تاریخ ارائه شد.
وی با اشاره به غذاهای شاخص ثبتشده افزود: در این جشنواره، بیشتر غذاهای ملی مانند تنورچه، کشک زرد و دیگر غذاهای تهیهشده با لبنیات، گوشت و ادویه محلی عرضه شدند.
منبع میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان