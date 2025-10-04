باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ارمی گفت: به منظور پیشگیری از ترک تحصیل و حمایت از فرزندان مددجویان نیازمند، علاوه بر پرداخت کمک هزینه تحصیلی و هدیه بستههای نوشت افزار، مشاوره تحصیل نیز صورت میگیرد.
ارمی، افزود: امسال به یکصد دانش آموز کمک هزینه یک میلیون تومانی پرداخت و ۲۰۰ بسته نوشت افزار هم توزیع شد و کمکهای موردی هم بنابر شرایط هر خانواده، کمکهای موردی نیز در طول سال تحصیلی صورت میگیرد.
وی افزود: در این انجمن، علاوه بر پیگیری وضعیت ثبت نام دانش آموزان ِ خانوادههای تحت پوشش، مشاوره تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی نیز ارائه میشود.
منبع: دادگستری گلستان