باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ارمی گفت: به منظور پیشگیری از ترک تحصیل و حمایت از فرزندان مددجویان نیازمند، علاوه بر پرداخت کمک هزینه تحصیلی و هدیه بسته‌های نوشت افزار، مشاوره تحصیل نیز صورت می‌گیرد.

ارمی، افزود: امسال به یکصد دانش آموز کمک هزینه یک میلیون تومانی پرداخت و ۲۰۰ بسته نوشت افزار هم توزیع شد و کمک‌های موردی هم بنابر شرایط هر خانواده، کمک‌های موردی نیز در طول سال تحصیلی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این انجمن، علاوه بر پیگیری وضعیت ثبت نام دانش آموزان ِ خانواده‌های تحت پوشش، مشاوره تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی نیز ارائه می‌شود.

منبع: دادگستری گلستان