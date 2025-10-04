ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: گمرک خسروی در نیمه نخست سال جاری در زمینه صادرات کالا به عراق در بین گمرکات زمینی کشور رتبه دوم و در استان کرمانشاه رتبه نخست را کسب کرد.

رضا نیک‌روش اعلام کرد که در ۶ ماه سپری شده از سال جاری از گمرک خسروی ۴۶۵ میلیون و ۲۴ هزار و ۷۷۲ دلار کالا به وزن یک میلیون و۲۷ هزارو ۶۹۵ تن به کشور عراق صادر شده که بیشترین سهم را در بین گمرکات استان و جایگاه دوم را در بین گمرکات زمینی کشور به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: صادرات کالا از گمرک خسروی در ۶ ماه سپری شده امسال در هم سنجی با مدت مشابه پارسال در مجموع از نظر ارزش ۱۷ درصد و از لحاظ وزن ۲۸ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: سهم گمرک خسروی از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان به کشور عراق در نیمه نخست سال جاری ۳۱ درصد در ارزش و ۲۹ درصد در وزن بوده و سهم‌ کشوری این گمرک در صادرات کالا به عراق نیز ۱۴ درصد در ارزش و ۱۱ درصد در وزن است.

نیک‌روش عمده کالاهای صادراتی از گمرک خسروی به کشور عراق را کلینکر سیمان، سنگ آهن، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، میلگرد آجدار، سیمان سفید و کولر آبی ذکر کرد.

او گفت: بعد از گمرک خسروی مرز پرویزخان در رتبه دوم گمرکات استان کرمانشاه از نظر صادرات کالا به کشور عراق و رتبه سوم را در بین گمرکات کشوری کسب کرده است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: در ۶ ماه اول امسال در مجموع از گمرک پرویزخان ۴۲۰ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۵۲ دلار کالا به وزن ۹۷۴ هزار و ۵۱۵ تن صادر شده است که در بین دیگر گمرکات زمینی کشور در صادرات کالا به عراق در جایگاه سوم با سهم ۱۲ درصد در ارزش و ۱۱ درصد در وزن قرار دارد.

