باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگذار کسی بفهمد او اینجا دفن است + فیلم

بخشی از صحبت‌های دختر شهید سید حسن نصرالله با پدرش را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت نخستین دیدار دختر شهید «سید حسن نصرالله» با پدر، به همراه رازهایی که برای اولین بار بیان می شود، را می بینید.

 

مطالب مرتبط
نگذار کسی بفهمد او اینجا دفن است + فیلم
young journalists club

سانسور مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله در رسانه‌های غربی + فیلم

نگذار کسی بفهمد او اینجا دفن است + فیلم
young journalists club

تکریم شهید سید حسن نصرالله در کوچه پس کوچه‌های غزه + فیلم

نگذار کسی بفهمد او اینجا دفن است + فیلم
young journalists club

عامل اصلی شهادت سید حسن نصرالله چه بود؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کارشناسی داوری ۲ صحنه جنجالی بازی پرسپولیس با گل گهر + فیلم
۳۵۲

کارشناسی داوری ۲ صحنه جنجالی بازی پرسپولیس با گل گهر + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
اصفهان میزبان سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان + فیلم
۲۸۱

اصفهان میزبان سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
نوزادان تا سه ماهگی سرما نمی‌خورند + فیلم
۲۸۰

نوزادان تا سه ماهگی سرما نمی‌خورند + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
حمله آمریکا به یک شناور ونزوئلا + فیلم
۲۶۲

حمله آمریکا به یک شناور ونزوئلا + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
بررسی بیانیه حماس درباره طرح آمریکا + فیلم
۲۵۷

بررسی بیانیه حماس درباره طرح آمریکا + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.