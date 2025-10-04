نگذار کسی بفهمد او اینجا دفن است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u00ab\u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647\u00bb \u0628\u0627 \u067e\u062f\u0631\u060c \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0631\u0627\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f\u060c \u0631\u0627 \u0645\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n