وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۱۱۷ فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) اوکراین در طول شب گذشته خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور در طول شب گذشته ۱۱۷ فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) اوکراین را سرنگون کردند.
از این ۱۱۷ پهپاد ۲۷ فروند بر فراز منطقه بریانسک رهگیری شد؛ ۱۶ فروند بر فراز منطقه ولگوگراد نابود شد؛ ۱۵ فروند بر فراز منطقه کورسک سرنگون شد؛ ۱۵ فروند بر فراز جمهوری کریمه منهدم شد؛ ۱۱ فروند بر فراز منطقه روستوف خنثی شد؛ ۱۰ فروند بر فراز منطقه ورونژ سرنگون شد؛ ۸ فروند بر فراز منطقه بِلگورود رهگیری شد؛ ۶ فروند بر فراز منطقه لنینگراد نابود شد؛ ۴ فروند بر فراز منطقه کالوگا سرنگون شد؛ ۲ فروند بر فراز منطقه نووگورود خنثی شد؛ ۲ فروند بر فراز منطقه دریای سیاه منهدم شد؛ و ۱ فروند بر فراز منطقه اسمولنسک سرنگون شد.
منبع: تاس