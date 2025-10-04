باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- حجتالاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم تودیع معارفه مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی استان یزدگفت: مردم پشتوانه اصلی انقلاب هستند و حضور همیشگی آنان در صحنه نقشههای دشمن را نقشه بر آب کرده است.
وی با بیان اینکه این مردم هستند که همواره محاسبات دشمن را بر هم زدهاند، تأکید کرد: مردم ولینعمتان ما هستند و هرچه در توان داریم باید در خدمت مردم قرار دهیم و برای حل مشکلاتشان تلاش کنیم.
حجتالاسلام رضا عزت زمانی گفت: اگر اتحاد و اثرگذاری جبهه مقاومت نبود، امروز هیچ کشور مسلمانی در امان از هجمههای رژیم کودککش صهیونیستی نبود. آنچه در لبنان، یمن، بحرین و سوریه آغاز شده، تنها نمونهای از این مقاومت است.
وی تأکید کرد: امروز جبهه مقاومت با اقتدار تمام، لرزه بر اندام دشمنان انداخته است. مقاومت غزه به رهبری حماس، نمونهای روشن از این قدرت است؛ در حالی که دشمنان ادعا میکردند در چند هفته حماس را نابود میکنند، امروز پس از دو سال، نهتنها حماس تسلیم نشده، که قدرت مقاومت بیش از گذشته شده است.
حجتالاسلام نجیمی مدیر کل سابق سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این مراسم گفت:دشمنان به دنبال آن هستند تا با تغییر باور جوانان در طی زمان به اهداف خود برسند بنابراین وقتی اهداف دشمن معلوم است دفاع ما نیز باید دراین مسیر باشد.
وی افزود: امروز جوان تراز انقلاب اسلامی براساس راهبردهای رهبرمعظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب حرکت خود را تنظیم می کند و درمسیرتمدن سازی نوین اسلامی گام برمی دارد.
حجتالاسلام نجیمی ادامه داد: اگر به طرح های دشمن برای نفوذ دقت کنید اصلی ترین هدف آن تغییرات نسلی و فرهنگی است.
وی بیان کرد: چراکه دشمنان فهمیده اند از این طریق زودتر به اهداف خود برای آینده ای که برای نظام اسلامی درنظر گرفته اند می رسند.
آئین تودیع حجت الاسلام نجیمی و معارفه حجت الاسلام صداقت امروز شنبه ۱۲ مهر ماه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.
حجت الاسلام مجتبی صداقت به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان یزد معرفی شد.
صداقت سابقه معاونت فرهنگی شهرداری یزد در کارنامه دارد.
حجت الاسلام نجیمی از سال ۱۳۹۸ به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد مشغول به فعالیت بود.