معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، گفت: نگران والیبال بودیم ولی با تدابیر ویژه خیلی زود بازسازی شد و درخشش والیبال دوباره اتفاق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، محمد شروین اسبقیان در مجمع سالیانه عمومی فدراسیون که امروز (شنبه ۱۲ مهر) در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: نگران والیبال بودیم ولی با تدابیر خیلی زود بازسازی شد و درخشش والیبال دوباره اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه موفقیت‌های خوبی در والیبال به دست آمده است و در کنار موفقیت‌هایشان کار بزرگی کردند که آن سلام نظامی بود، تصریح کرد: قدردان تلاش‌های تیم ملی بزرگسالان هم هستم. به طور قطع به دلیل پوست‌اندازی تیم نگرانی‌هایی بابت والیبال داشتیم، اما خیلی زود رفع نگرانی شد. فکر می‌کردم رسیدن به موفقیت طولانی خواهد شد. تیم ملی در مقطعی ما را نگران کرد، اما با تصمیمات خوبی که صورت گرفت شاهدیم که والیبال درخشش‌ها را تکرار کرد و مطمئنم این درخشش‌ها تکرار می‌شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: عملکرد رده‌های پایه قابل توجه است، چون این بچه‌ها در تیم‌های بزرگسالان ادامه می‌دهند. بچه‌های تیم ملی بزرگسالان هم خیلی در قهرمانی جهان تلاش کردند. بالاخره مسابقات در آن سطح پیچیدگی‌ها و سختی‌های زیادی دارد.

وی گفت: قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی را در پیش داریم. مسیری که طی می‌کنیم که حتما در والیبال سهمیه المپیک لس‌آنجلس را کسب می‌کنیم. 

اسبقیان با بیان اینکه وزارت ورزش و وزیر موضوع والیبال را به صورت جدی دنبال می‌کند، تاکید کرد: دکتر دنیامالی دستور دادند ۱۰۰۰ متر زمین در اختیار فدراسیون قرار گرفت و مطمئن هستم اتفاقات خوبی رقم می‌خورد. حضور مهندس تقوی و مونسان که عمرانی هستند، می‌تواند فرصت خوبی برای پیشروی عملیات‌های عمرانی باشی. من هم پیگیری‌های لازم را می‌کنم که والیبال کمپ تخصصی داشته باشد.

معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش ادامه داد: تاکید بر کار و تلاش مضاعف دارم و امیدوارم با هم‌افزایی بین وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و بین فدراسیون‌ها شاهد پیشرفت والیبال باشیم. ما هم در آینده در اردوی تیم ملی حاضر می‌شویم. موفقیت‌های جهانی والیبال قابل تقدیر است و بچه‌های تیم ملی خیلی تلاش کردند و اراده و انگیزه خیلی بالایی داشتند.

برچسب ها: فدراسیون والیبال ، تیم ملی والیبال
خبرهای مرتبط
میلاد تقوی: والیبال نشان داد می‌تواند تاریخ ساز باشد
صعود ۹ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان در رنکینگ جهانی
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیگ برتر فوتبال بانوان؛ پیروزی پرگل خاتون بم و توقف پرسپولیس
عواملی که باعث ماندگاری ساپینتو در استقلال شد
نبرد نویدکیا و حدادی فر در دربی اصفهان/ تراکتور در جستجوی بازگشت به صدر جدول
اعتراض استقلال و پرسپولیس در استیناف رد شد
فراخوان پپ برای پشتیبانی از مردم غزه
رئال مادرید ارزشمندترین باشگاه ۵ لیگ معتبر اروپا + عکس
چراغ سبز رودریگو به الهلال
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ بازیار طلایی شد، برنز به بندری رسید
پنالتی پرسپولیس صحیح بود/ خطایی بر روی بازیکن گل گهر صورت نگرفت
دار‌حلقه و دایره طلایی؛ چرا دنبال تکثیر علی رضا دبیر‌ها نیستیم؟
آخرین اخبار
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد
تغییرات در تیم ملی تفنگ فنی بود/ سرعت پیشرفت با رضایی بیشتر از باقری است
کنایه سنگین اردکانی‌ها به استقلال
جزیره کیش میزبان جدید مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا
اپیدمی عذر خواهی در تکواندو؛ الزام یا ندامت!
حضور فرعباسی در دروازه استقلال تمدید شد
درخشش نمایندگان تنیس ساحلی ایران در هفته دوم رقابت‌های جهانی تایلند
میلاد تقوی: والیبال نشان داد می‌تواند تاریخ ساز باشد
عواملی که باعث ماندگاری ساپینتو در استقلال شد
مهینی ۲۳ بازیکن را به اردو دعوت کرد
برکناری ساپینتو اشتباه است/ استقلالی‌ها با ترس بازی می‌کنند
پنالتی پرسپولیس صحیح بود/ خطایی بر روی بازیکن گل گهر صورت نگرفت
سرمربی تیم بانوان پرسپولیس: هنوز زمان داریم و هفته به هفته بهتر خواهیم شد
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ بازیار طلایی شد، برنز به بندری رسید
دار‌حلقه و دایره طلایی؛ چرا دنبال تکثیر علی رضا دبیر‌ها نیستیم؟
رئال مادرید ارزشمندترین باشگاه ۵ لیگ معتبر اروپا + عکس
اعتراض استقلال و پرسپولیس در استیناف رد شد
تنها راه اخراج‌شدن آموریم از منچستریونایتد
همراهی: تیم ملی واترپلو برای همه رقبا وحشت آفرین است
چراغ سبز رودریگو به الهلال
فراخوان پپ برای پشتیبانی از مردم غزه
نبرد نویدکیا و حدادی فر در دربی اصفهان/ تراکتور در جستجوی بازگشت به صدر جدول
لیگ برتر فوتبال بانوان؛ پیروزی پرگل خاتون بم و توقف پرسپولیس
والیبال آسیای مرکزی؛ صعود تیم ملی بانوان به فینال با شکست ازبکستان
تساوی عادلانه بود/ به سرمربیگری در پرسپولیس فکر نمی کنم
هاشمیان: لایق برد برابر تیم گل گهر بودیم/ توقع ما چیزی به جز قهرمانی نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ شمس آذر/ پیروزی شاگردان حسینی در دوئل ۱۰ نفره + فیلم
مس رفسنجان ۲ - ۰ پیکان/ تیم خطیبی بالاخره رنگ برد را دید + فیلم
زمان بازی‌های تیم امید در جام ملت‌ها مشخص شد