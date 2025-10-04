باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، محمد شروین اسبقیان در مجمع سالیانه عمومی فدراسیون که امروز (شنبه ۱۲ مهر) در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: نگران والیبال بودیم ولی با تدابیر خیلی زود بازسازی شد و درخشش والیبال دوباره اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه موفقیتهای خوبی در والیبال به دست آمده است و در کنار موفقیتهایشان کار بزرگی کردند که آن سلام نظامی بود، تصریح کرد: قدردان تلاشهای تیم ملی بزرگسالان هم هستم. به طور قطع به دلیل پوستاندازی تیم نگرانیهایی بابت والیبال داشتیم، اما خیلی زود رفع نگرانی شد. فکر میکردم رسیدن به موفقیت طولانی خواهد شد. تیم ملی در مقطعی ما را نگران کرد، اما با تصمیمات خوبی که صورت گرفت شاهدیم که والیبال درخششها را تکرار کرد و مطمئنم این درخششها تکرار میشود.
معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: عملکرد ردههای پایه قابل توجه است، چون این بچهها در تیمهای بزرگسالان ادامه میدهند. بچههای تیم ملی بزرگسالان هم خیلی در قهرمانی جهان تلاش کردند. بالاخره مسابقات در آن سطح پیچیدگیها و سختیهای زیادی دارد.
وی گفت: قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی را در پیش داریم. مسیری که طی میکنیم که حتما در والیبال سهمیه المپیک لسآنجلس را کسب میکنیم.
اسبقیان با بیان اینکه وزارت ورزش و وزیر موضوع والیبال را به صورت جدی دنبال میکند، تاکید کرد: دکتر دنیامالی دستور دادند ۱۰۰۰ متر زمین در اختیار فدراسیون قرار گرفت و مطمئن هستم اتفاقات خوبی رقم میخورد. حضور مهندس تقوی و مونسان که عمرانی هستند، میتواند فرصت خوبی برای پیشروی عملیاتهای عمرانی باشی. من هم پیگیریهای لازم را میکنم که والیبال کمپ تخصصی داشته باشد.
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزیر ورزش ادامه داد: تاکید بر کار و تلاش مضاعف دارم و امیدوارم با همافزایی بین وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و بین فدراسیونها شاهد پیشرفت والیبال باشیم. ما هم در آینده در اردوی تیم ملی حاضر میشویم. موفقیتهای جهانی والیبال قابل تقدیر است و بچههای تیم ملی خیلی تلاش کردند و اراده و انگیزه خیلی بالایی داشتند.