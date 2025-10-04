کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تمامی معاملات مسکن در حوزه اجاره و خرید و فروش از طریق ثبت معاملات در سامانه خودنویس شفاف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صادق منصوری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بررسی ها و آمارها نشان میدهد که بخش عمده ای از مشکلات در حوزه اجاره و هزینه ها در حوزه اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس برطرف شده است گفت: ثبت رایگان قراردادها در سامانه خودنویس از سوی متقاضیان و همچنین از سوی مشاوران املاک توانسته است بخش عمده ای از مشکلات متقاضیان در این حوزه را برطرف کند وهمین امر خود زمینه ساز بهبود وضعیت بازار در این بخش شده است.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس به عنوان یک ابزار جدید در حوزه معاملات مسکن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن داشته باشد. این سامانه با هدف تسهیل فرآیند خرید و فروش، ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز و کاهش زمان معامله طراحی شده است.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه طی دو ماه گذشته شاهد آن هستیم که با راه اندازی سامانه خودنویس بخش عمده ای از معاملات و تخلفات در این بخش از بین رفته است گفت: سامانه‌های آنلاین معمولاً شفافیت بیشتری را در فرآیندهای مالی و معاملاتی ایجاد می‌کنند به طوری که با اطلاعات دقیق و به‌روز، خریداران و فروشندگان می‌توانند به راحتی از شرایط بازار مطلع شوند و به همین دلیل اعتماد بیشتری به معاملات خواهند داشت. این اعتماد می‌تواند به رونق بیشتر بازار مسکن کمک کند.

او با اشاره به اینکه  سامانه خودنویس  فرآیند خرید و فروش ملک را ساده‌تر می‌کند گفت: از طریق این سامانه، خریداران و فروشندگان می‌توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند. این ساده‌سازی می‌تواند منجر به افزایش تعداد معاملات و رونق بازار شود.

وی بیان کرد: یکی از چالش‌های بازار مسکن، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز است. سامانه خودنویس با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به قیمت‌ها، مناطق مختلف و شرایط بازار، اطلاعات دقیقی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر خریداران و فروشندگان کمک کند و در نهایت منجر به رونق بازار شود.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
