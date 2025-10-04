معاون دادستان مرکز خوزستان تاکید کرد: هیچ‌گونه اهمال در برخورد با افراد نگهدارنده یا استفاده‌کننده از سلاح غیرمجاز پذیرفتنی نیست و تأمین امنیت عمومی اولویت دستگاه قضایی استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله با تهدیدات ناشی از نگهداری یا استفاده غیرقانونی از سلاح و مهمات، جلسه ویژه بررسی اجرای طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در استان با حضور فاخر باوی و مسئولان امنیتی و انتظامی استان برگزار و راهکارهای عملیاتی جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و پیشگیری از گسترش سلاح غیرقانونی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان در این جلسه وجود سلاح‌های غیرمجاز را تهدیدی جدی برای امنیت عمومی و آحاد جامعه دانست و اظهار داشت: قاچاق سلاح و نگهداری آن، بستری برای افزایش خشونت و ناامنی در جامعه فراهم می‌کند و ضمن تشدید جرایم خشن، مانع ایجاد احساس امنیت عمومی می‌شود. جمع‌آوری این سلاح‌ها باید به‌طور مستمر و قاطعانه اجرا شود.

وی افزود: نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، علاوه بر اینکه زمینه‌ساز بروز خشونت‌ها و نزاع‌های مسلحانه می‌شود، بستری برای ناامنی و ایجاد احساس بی‌ثباتی در میان شهروندان است. بنابراین، برخورد با عوامل نگهداری و توزیع غیرمجاز سلاح، وظیفه‌ای اساسی و اجتناب‌ناپذیر است.

سرپرست مجتمع دادسرای انقلاب اهواز اظهار داشت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها در اجرای این طرح، باعث تسریع در تحقق اهداف خواهد شد. به همین منظور، روند جمع‌آوری سلاح‌ها با شناسایی دقیق مناطق هدف و نقاط بحرانی ادامه می‌یابد.

باوی به نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای کاهش سلاح‌های غیرمجاز در جامعه نیاز به یک رویکرد چندجانبه است که شامل اجرای دقیق قوانین، فرهنگ‌سازی عمومی است و مشارکت مردم در این طرح می‌تواند نقش موثری در موفقیت آن داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات تنها یک اقدام قضایی یا امنیتی نیست؛ بلکه یک طرح برای حفظ ثبات اجتماعی، کاهش جرائم خشن و ایجاد محیطی امن‌تر برای خانواده‌ها و جامعه است. این هدف صرفاً با همکاری همه ارکان جامعه میسر خواهد شد.

در این نشست همچنین گزارش‌هایی درباره آمار مربوط به ضبط سلاح و مهمات غیرمجاز در ماه‌های اخیر ارائه و پیشنهادهایی در خصوص افزایش سطح نظارت‌ها، تقویت تیم‌های عملیاتی و شناسایی نقاط حساس و آسیب‌پذیر مطرح شد.

