۱۱ محصول دانش‌بنیان با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در قزوین رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسین افشین معاون علمی و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در مراسم رونمایی از ۱۱ محصول دانش‌بنیان که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، گفت: استان قزوین با دارا بودن ۱۷۲ شرکت دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از پنج استان برتر کشور شناخته می‌شود و به دلیل صنعتی بودن، شرکت‌های این استان از کیفیت فنی و فناوری بالایی برخوردارند.

وی افزود: ۱۱ محصول دانش‌بنیان حاصل تلاش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان قزوین است که در حوزه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، الکترونیک و کشاورزی توسعه یافته‌اند.

معاون علمی و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت:هدف از اجرای این طرح‌ها، حمایت از نوآوری، تجاری‌سازی فناوری‌های بومی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در بخش دانش‌بنیان عنوان شده است.

کاهش زمان بررسی درخواست جذب نخبگان 

 حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در جمع نخبگان استان قزوین از کاهش چشمگیر زمان بررسی درخواست‌های جذب نخبگان به ۴۰ روز خبر داد.

افشین افزود: برای ارتقاء کارایی، کمیته داوری به شکلی منظم‌تر تشکیل شده و سیستم ارزیابی بهبود یافته است.

وی اعلام کرد: از این به بعد، در صورت اعلام درخواست، حداکثر ظرف چهل روز به افراد پاسخ داده خواهد شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور همچنین، تأکید کرد: تمامی پرونده‌ها تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ نهایی خواهند شد و دیگر هیچ پرونده‌ای از دوره‌های قبل باقی نخواهد ماند.

افشین در خصوص چشمه نور گفت:این پروژه حدوداً ۱۶ همت اعتبار نیاز دارد و این طرح چشمه نور ایران است و امیدوارم بتوانیم در دولت چهاردهم در راستای پیشرفت این طرح گام برداریم

بنیاد نخبگان در جذب دانشجویان دانشگاه‌ها دخالت نمی‌کند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با تأکید بر عدم دخالت بنیاد ملی نخبگان در فرآیند‌های جذب دانشجویی، اعلام کرد: دولت به استقلال مراکز علمی کشور در پذیرش دانشجو احترام می‌گذارد.

افشین، با اشاره به اقدامات یکساله دولت چهاردهم، اعلام کرد که این بنیاد با شنیدن نظرات و گلایه‌های نخبگان در تلاش برای شناسایی و رفع اشکالات موجود بوده است تا اقدامات مؤثری بر پایه ایده‌های نخبگانی انجام دهد.

وی افزود: دولت به اعتبار دانشگاه‌ها به عنوان مراکز علمی معتبر و مملو از اساتید برجسته احترام می‌گذارد و اگر دانشگاهی دانشجو یا متقاضیی را نپذیرد، دولت اصراری بر آن ندارد.

افشین با ارائه آمار این موضوع، اظهار داشت: هشتاد درصد از افرادی که ما از طرح‌ها برای معرفی استفاده کردیم، در دانشگاه‌ها جذب شده‌اند، در حالی که بیست درصد باقی‌مانده، جذب دانشگاه‌هایی شدند که در رده‌های دوم و سوم قرار داشتند.

وی از تخصیص ۲۵۰۰ واحد مسکونی به نخبگان در ۱۵ شهر خبر داد و همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با استانداری قزوین برای حل مشکلات نخبگان استانی خبر داد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در خصوص طرح شهید شهریاری توضیح داد که مرحله اول امتیازدهی بر اساس معیارهایی، چون تعداد مقالات، ثبت اختراعات، سابقه کار و تحصیلات انجام می‌شود.

وی افزود: این ارزیابی شفاف پس از انتقال به کمیته‌ای متشکل از اساتید برجسته، کیفیت مقالات (و جلوگیری از هم‌پوشانی‌ها) را ملاک نهایی مقایسه و ارزیابی قرار می‌دهد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور همچنین نکته مهمی را در خصوص نقش بنیاد ملی نخبگان مطرح و تأکید کرد: این نهاد به هیچ عنوان در روند جذب دانشجویان در دانشگاه‌ها دخالت نخواهد کرد.

اعتبار ویژه برای ارتقاء شرکت‌های دانش بنیان 

افشین گفت:ما به منظور ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان در استان، اعتباری ویژه از صندوق نوآوری تخصیص خواهیم داد.

وی افزود:این اقدام با هدف گسترش شبکه دانش‌بنیان کشور و بهبود کیفیت آن انجام می‌شود.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: مراسم رونمایی ، شرکت دانش بنیان
درآمد شرکت‌های دانش بنیان قزوین با ۵۰ همت از تمامی استان‌ها بیشتر است
رویداد امید ۲ در قزوین برگزار می‌شود
تکمیل چشمه نور قزوین نیازمند ۶ همت اعتبار
