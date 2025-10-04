باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین معاون علمی و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در مراسم رونمایی از ۱۱ محصول دانشبنیان که در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، گفت: استان قزوین با دارا بودن ۱۷۲ شرکت دانشبنیان، بهعنوان یکی از پنج استان برتر کشور شناخته میشود و به دلیل صنعتی بودن، شرکتهای این استان از کیفیت فنی و فناوری بالایی برخوردارند.
وی افزود: ۱۱ محصول دانشبنیان حاصل تلاش شرکتهای فناور و دانشبنیان استان قزوین است که در حوزههای مختلف صنعتی، پزشکی، الکترونیک و کشاورزی توسعه یافتهاند.
معاون علمی و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت:هدف از اجرای این طرحها، حمایت از نوآوری، تجاریسازی فناوریهای بومی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در بخش دانشبنیان عنوان شده است.
کاهش زمان بررسی درخواست جذب نخبگان
حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور در جمع نخبگان استان قزوین از کاهش چشمگیر زمان بررسی درخواستهای جذب نخبگان به ۴۰ روز خبر داد.
افشین افزود: برای ارتقاء کارایی، کمیته داوری به شکلی منظمتر تشکیل شده و سیستم ارزیابی بهبود یافته است.
وی اعلام کرد: از این به بعد، در صورت اعلام درخواست، حداکثر ظرف چهل روز به افراد پاسخ داده خواهد شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور همچنین، تأکید کرد: تمامی پروندهها تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ نهایی خواهند شد و دیگر هیچ پروندهای از دورههای قبل باقی نخواهد ماند.
افشین در خصوص چشمه نور گفت:این پروژه حدوداً ۱۶ همت اعتبار نیاز دارد و این طرح چشمه نور ایران است و امیدوارم بتوانیم در دولت چهاردهم در راستای پیشرفت این طرح گام برداریم
بنیاد نخبگان در جذب دانشجویان دانشگاهها دخالت نمیکند
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور با تأکید بر عدم دخالت بنیاد ملی نخبگان در فرآیندهای جذب دانشجویی، اعلام کرد: دولت به استقلال مراکز علمی کشور در پذیرش دانشجو احترام میگذارد.
افشین، با اشاره به اقدامات یکساله دولت چهاردهم، اعلام کرد که این بنیاد با شنیدن نظرات و گلایههای نخبگان در تلاش برای شناسایی و رفع اشکالات موجود بوده است تا اقدامات مؤثری بر پایه ایدههای نخبگانی انجام دهد.
وی افزود: دولت به اعتبار دانشگاهها به عنوان مراکز علمی معتبر و مملو از اساتید برجسته احترام میگذارد و اگر دانشگاهی دانشجو یا متقاضیی را نپذیرد، دولت اصراری بر آن ندارد.
افشین با ارائه آمار این موضوع، اظهار داشت: هشتاد درصد از افرادی که ما از طرحها برای معرفی استفاده کردیم، در دانشگاهها جذب شدهاند، در حالی که بیست درصد باقیمانده، جذب دانشگاههایی شدند که در ردههای دوم و سوم قرار داشتند.
وی از تخصیص ۲۵۰۰ واحد مسکونی به نخبگان در ۱۵ شهر خبر داد و همچنین از انعقاد تفاهمنامه با استانداری قزوین برای حل مشکلات نخبگان استانی خبر داد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور در خصوص طرح شهید شهریاری توضیح داد که مرحله اول امتیازدهی بر اساس معیارهایی، چون تعداد مقالات، ثبت اختراعات، سابقه کار و تحصیلات انجام میشود.
وی افزود: این ارزیابی شفاف پس از انتقال به کمیتهای متشکل از اساتید برجسته، کیفیت مقالات (و جلوگیری از همپوشانیها) را ملاک نهایی مقایسه و ارزیابی قرار میدهد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور همچنین نکته مهمی را در خصوص نقش بنیاد ملی نخبگان مطرح و تأکید کرد: این نهاد به هیچ عنوان در روند جذب دانشجویان در دانشگاهها دخالت نخواهد کرد.
اعتبار ویژه برای ارتقاء شرکتهای دانش بنیان
افشین گفت:ما به منظور ارتقای شرکتهای دانشبنیان در استان، اعتباری ویژه از صندوق نوآوری تخصیص خواهیم داد.
وی افزود:این اقدام با هدف گسترش شبکه دانشبنیان کشور و بهبود کیفیت آن انجام میشود.
منبع: صدا و سیما