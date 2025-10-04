باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: شرکتهای صوری یا کاغذی، شرکتهایی هستند که آدرس ثبت و دفتر مرکزی آنها واقعی نبوده و صرفاً با صدور فاکتور و ایجاد اعتبار برای سایر شرکتها فعالیت میکردند. این شرکتها در حالی که بدهکار سازمان امور مالیاتی میشدند، با انحلال صوری از پاسخگویی فرار میکردند.
به گفته وی، این دسته از شرکتها شناسایی شده و در سامانه سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکتهای فاقد اعتبار معرفی شدهاند.
اعتبارسنجی شرکتها با صورتحساب الکترونیکی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تغییر رویکرد نظام مالیاتی از «کاغذمحوری» به «دادهمحوری» گفت: اعتبارسنجی بر مبنای صورتحساب الکترونیکی انجام میشود و بر همین اساس، میزان فاکتور فروش هر شرکت متناسب با سابقه فروش، میزان فعالیت و حساب بانکی آنها تعیین خواهد شد.
وی در گفتوگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: از این پس، هیچ شرکتی نمیتواند بیش از سقف اعتبارسنجیشده اقدام به صدور فاکتور کند.
قرار گرفتن شرکتهای صوری در لیست سیاه
موحدی بکنظر با بیان اینکه در مقاطعی تعداد ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شد، افزود: با مکانیزمهای جدید و اعمال محدودیتهای پیشینی، این شرکتها در لیست سیاه قرار گرفته و امکان معامله با آنها از بین میرود.
وی یادآور شد: هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور است.