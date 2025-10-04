باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوروزی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای اعزام کاروانی پاک به بازی‌های جوانان آسیا در بحرین ۲۰۲۵ اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش همکارانم، دوره ویژه ورزشکاران در سامانه آموزشی ADEL آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) به فارسی ترجمه شد. با توجه به تأکید شورای المپیک آسیا، تمامی ورزشکاران جوان اعزامی موفق به اخذ گواهی گذراندن این دوره شدند. همچنین تمام مربیان کاروان نیز در دوره تخصصی مربوط به مربیان شرکت کرده و گواهی لازم را دریافت کردند.

وی در خصوص فرآیند نمونه‌گیری از ورزشکاران افزود: ۲۸ ورزشکار دختر و ۴۶ ورزشکار پسر از ۱۷ رشته ورزشی در برنامه نمونه‌گیری قرار گرفتند و همه مراحل با دقت کامل اجرا شد. تمام تلاش ما این است که کاروانی سالم و پاک در این رقابت‌ها حضور یابد.

دبیرکل ایران نادو در پایان تأکید کرد: مطابق بند ۲.۱.۱ قوانین بین‌المللی مبارزه با دوپینگ، مسئولیت وجود کشف هرگونه ماده یا روش ممنوعه در نمونه ورزشکار بر عهده خود او می‌باشد. با توجه به جوان بودن ترکیب کاروان، ضروری است کادر پشتیبان و مربیان به‌طور مستمر بر آموزش، مراقبت و ترویج شعار "نه به دوپینگ" و "بازی جوانمردانه" پای‌بند باشند.