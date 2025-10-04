باشگاه خبرنگاران جوان - اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در مراسم جشن غنچه‌ها با اشاره به شعار امسال سازمان ملی تعلیم و تربیت با عنوان برای کودکان، برای ایران، گفت: این شعار نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری آموزشی در سنین پایه است.

اصغری افزود: در استان قزوین انتظار داریم حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ نفر از نوآموزان پیش‌دبستانی در کودکستان‌ها ثبت‌نام کنند. تاکنون حدود ۱۱ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با تأکید بر تجربه‌های موفق گذشته، از والدین خواست تا از همان روز‌های ابتدایی سال تحصیلی، حضور فرزندان خود را در کودکستان‌های مشخص‌شده جدی بگیرند.

به گفته وی، کودکانی که در دوره‌های پیش‌دبستانی شرکت کرده‌اند، در سال‌های بعدی تحصیلی موفقیت‌های بیشتری کسب کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش همچنین توصیه‌ای به مربیان داشت: انتظار داریم مربیان با رعایت کامل ضوابط و معیار‌های آموزشی، زمینه رشد و شکوفایی کودکان را فراهم کنند.

امسال ۵۸۸ واحد اموزشی در استان آمادگی لازم برای پذیرایی از نوآموزان را دارند.

منبع: صدا و سیما