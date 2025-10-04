باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام وزارت نفت، در تابستان داغ ۱۴۰۴ شاهد ثبت رکورد مصرف حدود ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین بودیم؛ آماری تکان‌دهنده که شاید در نگاه اول تنها یک آمار خام به نظر برسد، اما اهمیت این مقدار مصرف، زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در مقیاس‌های ملموس و جهانی تصور کنیم. این بار با نگاهی تازه از دریچه هوش مصنوعی این عدد بزرگ به زبانی ساده بازنویسی می‌شود.

صف هزاران کیلومتری از تانکرهای سوخت

یک تانکر معمولی سوخت‌ (مانند کامیون‌های سوخت‌رسان) به‌طور متوسط حدود ۳۰ هزار لیتر ظرفیت دارد و اگر ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین را در این تانکرها بریزیم بیش از ۴۱۶ هزار تانکر سوخت پشت هم صف می‌کشند که این صف هزاران کیلومتر طول دارد.

خودرویی با مصرف متوسط ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین می‌تواند بیش از ۱۵۶ میلیارد کیلومتر حرکت کند که این فاصله معادل ۳.۹ میلیون بار چرخیدن کامل به دور زمین است. در واقع، بنزین تابستانی ایرانی‌ها می‌توانست یک خودرو را برای چند میلیون سفر به دور دنیا آماده کند.

استخرهای پر از بنزین

اگر تمام این ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین را در استخر بریزیم، ۵۰ هزار استخر المپیک پر می‌شود.

اگر فرض کنیم هر بشکه نفت خام حدود ۱۵۹ لیتر است؛ ۱۲.۵ میلیارد لیتر برابر ۷۸.۶ میلیون بشکه معادل بنزین است که این عدد از صادرات نفت سالانه برخی کشورهای کوچک بیشتر است.

پر شدن یک سوم حجم دریاچه چیتگر

ظرفیت گنجایش دریاچه چیتگر تهران حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است و مصرف ۱۲.۵ میلیارد لیتری بنزین به‌صورت حدودی معادل یک سوم ظرفیت این دریاچه وسیع است.

پر شدن ۱۲۵ مخزن فوق بزرگ نفتی

مخزن‌های نفتی بسیار بزرگ (مثل مخازن ذخیره پالایشگاه‌ها) حدود ۱۰۰ میلیون لیتر ظرفیت دارند و با ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین می‌شود ۱۲۵ مخزن فوق‌ بزرگ نفتی را به‌طور کامل پر کرد.

یک بطری بنزین، سهم همه انسان‌های روی زمین

اگر ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین را در بطری آب معدنی با استاندارد ۱.۵ لیتری بریزیم، بیش از ۸.۳ میلیارد بطری بنزین داریم که می‌توانیم به هر انسان روی کره‌ زمین حداقل یک بطری بنزین بدهیم.

پر شدن بیش از ۲۰۸ هزار واگن قطار سوخت‌رسان

یک واگن باری مخصوص حمل سوخت، حدود ۶۰,۰۰۰ لیتر ظرفیت دارد و با ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین می‌توان بیش از ۲۰۸ هزار واگن قطار سوخت‌رسان را پر از بنزین کرد که قطاری به طول هزاران کیلومتر می‌شود.

صدها هزار پرواز

یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ در یک پرواز بین‌قاره‌ای حدود ۲۰۰ هزار لیتر سوخت مصرف می‌کند و با ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین حدود ۶۲,۵۰۰ پرواز بوئینگ ۷۴۷ انجام می‌شود که معادل چند سال پرواز یک شرکت هواپیمایی بزرگ است.