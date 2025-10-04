باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام عباسعلی مهدویراد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای نوشهر و چالوس از ثبت ۲ وقف جدید در شهرستانهای نوشهر و چالوس خبر داد و اظهار کرد: ارزش این دو موقوفه ۱۱۰ میلیارد تومان میباشد.
او افزود: سیدنصرالله پنجهشاهی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت ۸۰ متر مربع واقع در بازار نوشهر را با رزش ۱۰۰ میلیارد تومان به نیت برپایی عزاداری امام حسین (ع) و فعالیتهای فرهنگی و قرآنی وقف کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای نوشهر و چالوس گفت: همچنین واقف خیراندیش علیرضا رمضانزاده سهدانگ یک باب منزل مسکونی واقع در روستای پالوجده شهرستان چالوس با مساحت ۱۱۰ متر مربع و به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به نیت کمک به نیازمندان، تهیه جهیزیه و دارو و درمان وقف کرده است.
مهدویراد افزود: آیین رونمایی از این دو وقف جدید با حضور واقفین خیراندیش در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) نوشهر برگزار شد.
منبع:روابط عمومی اوقاف مازندران