بیش از چهار هزار و ۴۰۰ سهام‌دار عدالت نتوانستند سود مرحله دوم سال مالی ۱۴۰۲ خود را از دو بانک دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره توزیع سود اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام‌کرد: گزارش آمار برگشتی توزیع سود سهام عدالت نشان می‌دهد که ۲ هزار و یک نفر از سهام‌داران عدالتی که در بانک شهر و ۲ هزار و ۴۴۳ سهام‌دار عدالتی که در بانک توسعه تعاون در سنوات گذشته از طریق این بانک‌ها سود دریافت می‌کردند، در این مرحله به دلیل مشکل شماره شبای بانکی، سودی به حساب آنها واریز نشده است.

لازم به ذکر است: «شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهم‌ترین دلایلی است که سود به حساب سهام‌داران عدالت واریز نمی‌شود. این سهام‌داران می‌توانند با رفع مشکل شماره شبای بانکی خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) در مراحل بعدی سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.

گفتنی است، دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.

در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنان توزیع شد.

لازم به ذکر است ۱۹ بانک‌ «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست‌بانک» در فرایند واریز مرحله دوم سود مشمولان سهام عدالت قرار داشتند.

برچسب ها: سود سهام عدالت ، سهام‌عدالت
خبرهای مرتبط
۷ همت از سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها همچنان در دست شرکت‌های متخلف
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
فتوکامنت؛
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
من نمی دونم این چه سهام عدالتی که بنده کارمند پست با حقوق نصف کارمند بانک و تسهیلات صفر در برابر تسهیلات میلیاردی بانکی ها
بنده از سهام عدالت محرومم ولی بانک نجومی برخوردار

من تمامی رئیس جمهورها به همین خاطر لعنت و نفرین می کنم
چرا که حق ضعیف می دند قوی ؟؟؟!!!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بجا ۸۹۱ تومن برا من ۵۰۰ اومده چراااااااااااااا؟؟؟؟؟؟
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بانک ملی هم واریز نکردن دلیلش رو میشه بفرمایین
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
مردم سر کار گذاشتن
۰
۱
پاسخ دادن
India
جعفر صالحی
۱۳:۳۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
همسر و دخترانم از طریق بانک پاسارگاد هم سودشان را دریافت نکردند..... در صورتی که نه حساب شبای انها مشکل داره و نه حسابشان مسدود هست و دو امضایی هم نیست که بهانه دست شما بده... سنوات قبل براشون واریز میشده ولی الان واریز نشده
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن گزینی نژاد حاجیان
۱۲:۵۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
سلام تا کنون هیچ سهام عدالتی دریافت نکردم خواهشا مرا راهنمایی کنید
۲
۵
پاسخ دادن
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
آخرین اخبار
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند