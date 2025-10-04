باشگاه خبرنگاران جوان - اداره توزیع سود اوراق بهادار شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلامکرد: گزارش آمار برگشتی توزیع سود سهام عدالت نشان میدهد که ۲ هزار و یک نفر از سهامداران عدالتی که در بانک شهر و ۲ هزار و ۴۴۳ سهامدار عدالتی که در بانک توسعه تعاون در سنوات گذشته از طریق این بانکها سود دریافت میکردند، در این مرحله به دلیل مشکل شماره شبای بانکی، سودی به حساب آنها واریز نشده است.
لازم به ذکر است: «شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهمترین دلایلی است که سود به حساب سهامداران عدالت واریز نمیشود. این سهامداران میتوانند با رفع مشکل شماره شبای بانکی خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) در مراحل بعدی سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.
گفتنی است، دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.
در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنان توزیع شد.
لازم به ذکر است ۱۹ بانک «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پستبانک» در فرایند واریز مرحله دوم سود مشمولان سهام عدالت قرار داشتند.