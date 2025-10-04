سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: از ابتدای شروع عملیات اعزام زائران حج عمره (یکم شهریور) تاکنون بیش از ۲۶ هزار زائر عمره به عربستان اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  زهرا بختیاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تداوم مرحله دوم عملیات عمره گفت: تاکنون زائران عمره از ۱۴ ایستگاه پروازی شامل فرودگاه‌های حضرت امام خمینی (ره)، گرگان، اهواز، زاهدان، تبریز، بندرعباس، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان، ساری، یزد، بیرجند و اردبیل به عربستان اعزام شده‌اند.

وی افزود: در مرحله دوم اعزام‌ها، عملیات پروازی با استفاده از ناوگان ایرباس هما در حال انجام است و یک فروند هواپیمای پشتیبان نیز برای پایداری پرواز‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به روند افزایشی تعداد پرواز‌ها گفت: در روز‌های ابتدایی شهریور روزانه دو پرواز به عربستان انجام می‌شد که از ابتدای مهرماه به چهار پرواز رفت روزانه افزایش یافته است.
مدیرکل روابط عمومی ایران ایر  در مورد بازگشت عمره گزاران به کشور  اظهار کرد: در برگشت تا پایان روز ۱۲ مهرماه نزدیک به ۱۶ هزار نفر با ۷۰ پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما به استان‌های تهران، گلستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، اصفهان و فارس مراجعت کردند.

به گفته بختیاری تا پایان روز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۲۶ هزار و ۶۳۰ زائر طی ۱۱۳ پرواز به فرودگاه‌های جده و مدینه منوره اعزام شده‌اند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواپیمایی
