باشگاه خبرنگاران جوان - بلوک ۴.۶ درصدی سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس که از سوی سازمان خصوصی‌سازی از طریق فرابورس عرضه شده بود، پس از دو روز رقابت میان متقاضیان، به قیمت هر سهم ۱۸۷۶ ریال و با ارزشی بیش از ۹۰ میلیارد تومان به‌طور نقدی واگذار شد.

آن‌گونه که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، طی معاملات سه‌شنبه (۸ مهر ماه) فرابورس، بلوک ۴.۶ درصدی از سهام دولت (وزرات ورزش و جوانان) در شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس با قیمت پایه هر سهم ۱۷۸۴ ریال عرضه شد که با توجه به رقابت میان دو متقاضی خرید، روند واگذاری به روز بعد موکول شد.