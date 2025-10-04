بلوک ۴.۶ درصدی سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس پس از دو روز رقابت میان متقاضیان، به قیمت هر سهم ۱۸۷۶ ریال و با ارزشی بیش از ۹۰ میلیارد تومان به‌طور نقدی واگذار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بلوک ۴.۶ درصدی سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس که از سوی سازمان خصوصی‌سازی از طریق فرابورس عرضه شده بود، پس از دو روز رقابت میان متقاضیان، به قیمت هر سهم ۱۸۷۶ ریال و با ارزشی بیش از ۹۰ میلیارد تومان به‌طور نقدی واگذار شد.

آن‌گونه که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، طی معاملات سه‌شنبه (۸ مهر ماه) فرابورس، بلوک ۴.۶ درصدی از سهام دولت (وزرات ورزش و جوانان) در شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس با قیمت پایه هر سهم ۱۷۸۴ ریال عرضه شد که با توجه به رقابت میان دو متقاضی خرید، روند واگذاری به روز بعد موکول شد.

در نهایت این بلوک روز چهارشنبه (۹ مهر) با افزایش به قیمت هر سهم ۱۸۷۶ ریال به فروش رسید. ارزش کل این معامله بیش از ۹۰ میلیارد تومان اعلام شده و مطابق شرایط آگهی، خریدار باید مبلغ معامله را به صورت نقدی پرداخت کند.

این واگذاری در راستای اجرای مصوبات هیأت واگذاری و سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی انجام شده است. آگهی فروش آن نیز در ۲۰ شهریور امسال در یکی از روزنامه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده بود.

چرا صورت مالی پرسپولیس فقط بخش درآمد دارد و خبری از هزینه‌ها نیست؟

بلوک باقی‌مانده سهام وزارت ورزش و جوانان در شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در حالی در معاملات بازار پایه فرابورس به فروش رسید که این باشگاه صورت مالی خود طی ۶ ماهه نخست امسال را در جداولی منتشر کرده است.

بر اساس آمار منتشره، پرسپولیس امسال ۱۲۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان درآمد داشته، اما این باشگاه درباره هزینه‌های انجام شده طی نیمه نخست سال جاری ارقامی منتشر نکرده است.

برچسب ها: سهام پرسپولیس ، واگذاری سهام ، خصوصی سازی
