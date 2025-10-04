معاونت مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر در چهار ماه اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴، از نیمه اردیبهشت ماه امسال تاکنون بیش از ۱۸۱ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن به خانوارهای مستاجر پرداخت شده است.

بر این اساس، تاکنون و به طور کلی ۳۴.۵ همت از ۲۰۰ همت تسهیلات مصوب برای پرداخت در قالب وام کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ به خانوارهای متقاضی واجد شرایط پرداخت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور و بانک‌های عامل در سال جاری همکاری مناسبی با وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجرها داشته‌اند و روند پرداخت این تسهیلات با سرعت مطلوب و متناسب با تقاضای گروه‌های هدف (مستاجران واجد شرایط) همچنان ادامه دارد. این تسهیلات امسال از طریق ۲۰ بانک عامل پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش و در راستای حمایت از مستاجران و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در سال جاری سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سقف فردی این تسهیلات نیز در شهر تهران به ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها به ۵۵ میلیون تومان رسید.

منبع: وزارت راه و شهرسازی