داده‌های منتشره نشان می‌دهد طی نیمه نخست امسال بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های دولت اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - داده‌‌های منتشره از سوی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال (تا پایان شهریور ۱۴۰۴) ۸ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مجموع عملکرد این سازمان در واگذاری دارایی‌های دولتی بوده است.

از این رقم ۸۴۸۳ میلیارد تومان عملکرد در راستای واریز به حساب درآمد عمومی، ۸۰ میلیارد تومان تکلیف در راستای ردیف درآمدی موضوع واگذاری سهام از طریق مزایده عمومی جهت تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۵۰ میلیارد تومان تکلیف در راستای ردیف درآمدی موضوع واگذاری سهام متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سایر ردیف درآمدهای عمومی بوده است.

مجموع تکلیف امسال سازمان خصوصی در قانون بودجه، ۲۱۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم، عملکرد ۶ ماهه امسال ۸۴۸۸.۱ میلیارد تومان بوده که معادل ۳.۹ درصد تکالیف تعیین شده در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت است.

مجموع واگذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۸۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بر اساس قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ۸۴۵ هزار و ۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (۸۴۵ همت) بوده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: خصوصی سازی ، واگذاری اموال
خبرهای مرتبط
سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها
واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
آخرین اخبار
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند