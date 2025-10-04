گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای مشترک پاسخ اخیر جنبش حماس به طرح پیشنهادی آمریکا را بازتابی از موضعی ملی و مسئولانه خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه منتشر شد، پاسخ اخیر جنبش حماس به طرح پیشنهادی آمریکا را بازتابی از موضعی ملی و مسئولانه خواندند. این گروه‌ها تأکید کردند که این موضع‌گیری حاصل مشورت‌های گسترده با تمامی جریان‌های مقاومت بوده و با هدف دستیابی به توافقی صورت گرفته که بتواند رنج مردم فلسطین را پایان بخشد و جنگ نسل‌کشی جاری را متوقف کند.

در این بیانیه، از نقش سازنده کشور‌های عربی و اسلامی به ویژه میزبانی مصر و قطر و تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه قدردانی شد. این اقدامات بین‌المللی نقشی کلیدی در شکل‌گیری موضع واحد عربی و اسلامی ایفا کرده که نه تنها حقوق ملت فلسطین را حفظ کرده، بلکه به توقف تجاوزات شتاب بخشیده است.

گروه‌های مقاومت با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های فلسطینی، بر لزوم انجام فوری وظایف و تعهدات توسط تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کردند. آنان برگزاری نشست ملی فوری برای بررسی سازوکار‌های اجرایی مدیریت بخش‌های مختلف توسط نهاد‌های مستقل فلسطینی و بحث درباره تمامی مسائل ملی در این برهه حساس را ضروری خواندند.

این گروه‌ها در ادامه با تجلیل از مقاومت و پایداری مردم فلسطین در برابر ماشین جنایت صهیونیستی، خاطرنشان کردند: این ملت شریف که چنین فداکاری‌هایی از خود نشان داده، سزاوار است که پایداری‌اش با نتایجی عینی و عملی که به آرزو‌های ملی آنان برای آزادی، استقلال و پایان اشغال جامه عمل بپوشاند، گرامی داشته شود.

در پایان بیانیه آمده است که موضع سازنده و مسئولانه حماس به نمایندگی از تمامی جریان‌های فلسطینی، پیامی روشن به جامعه جهانی است که زمان آن فرا رسیده تا اشغال از سرزمین فلسطین رخت بربندد و مردم این سرزمین حق زندگی با کرامت - بدون کشتار، ویرانی، آوارگی و شهرکسازی - را به دست آورند.

منبع: الجزیره

