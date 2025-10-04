باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد شرفی روز شنبه در یازدهمین مراسم تجلیل از مرزنشینان که با محوریت فرماندهی مرزبانی در سالن غدیر و همزمان به‌صورت وبیناری با مرز‌های سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم در دومین هفته فراجا با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» و با حضور گسترده مرزنشینان، سران طوایف و عشایر برگزار شد.

وی افزود: این گردهمایی علاوه بر تقدیر از زحمات مرزنشینان، فرصتی برای دریافت نقطه‌نظرات و پیشنهاد‌های آنان در راستای ارتقای شاخص‌های امنیت مرزی است و نشان می‌دهد امنیت پایدار تنها با مشارکت مردم محقق می‌شود.

مرزنشینان «سنگربانان اصلی امنیت کشور»

شرفی با اشاره به حضور پرشور نمایندگان قومیت‌ها و عشایر تصریح کرد: نظرات ارائه‌شده از سوی مرزنشینان در مسیر هم‌افزایی امنیتی بسیار ارزشمند است. ما مرزنشینان اصلی هستیم و نسل‌های متمادی از مرز‌ها دفاع کرده‌ایم؛ بنابراین نقش کلیدی مردم مرزنشین به عنوان «سنگربانان اصلی امنیت کشور» انکارناپذیر است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا ادامه داد: بسیاری از ناامنی‌ها از کشور‌های همجوار سرایت می‌کند و مرزنشینان با توجه به پیوند‌های خویشاوندی و همجواری، بهترین ظرفیت برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز میان طوایف و تعامل با کشور‌های همسایه را دارند.

وی بر اهمیت توجه به جوانان، عشایر و خرده‌فرهنگ‌های محلی تأکید کرد و افزود: مرزنشینان «گنجینه‌های بی‌شمار» نظام جمهوری اسلامی هستند و تلاش‌های آنان در تأمین امنیت و مایحتاج عمومی، ستون‌های اصلی ثبات و آرامش کشور به شمار می‌رود.

به گفته سردار شرفی، ثبات، نظم و آرامش کنونی در مرز‌های کشور مرهون فداکاری‌های مرزنشینان و مشارکت بی‌دریغ آنهاست و مسئولان مرزبانی بر ادامه این مسیر با همدلی و همراهی مردم تأکید دارند.

منبع: فراجا