وزیر ایالت خیبر پختونخوا از موافقت دولت فدرال پاکستان با پیشنهاد خود برای آغاز مذاکره با افغانستان خبر داد و گفت این گام می‌تواند به راه‌حلی پایدار برای بی‌ثباتی منطقه بینجامد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کرد که دولت فدرال این کشور با پیشنهاد وی برای آغاز مذاکره با افغانستان موافقت کرده است. علی امین گنداپور در نشستی در شهر پیشاور تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به یافتن راه‌حلی پایدار برای بی‌ثباتی در منطقه کمک کند.

وی با اشاره به تأثیر ادامه بی‌ثباتی در افغانستان بر امنیت و حاکمیت قانون در ایالت خیبر پختونخوا، بر ضرورت مذاکره با کابل برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کرد. گنداپور با ادای احترام به شهدای مبارزه با تروریسم، خاطرنشان کرد: «برای یک راه‌حل پایدار، مذاکره با افغانستان ضروری است و این دلگرم‌کننده است که دولت فدرال با پیشنهاد من موافقت کرده است.»

وزیر خیبر پختونخوا همچنین به موضوع مهاجران افغان اشاره کرد و با یادآوری میزبانی چنددهه‌ای این ایالت از آنها، بر ضرورت اجرای سیاست بازگشت با رعایت عزت و احترام تأکید نمود.

این موافقت در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این در نهم خردادماه، کابینه ایالتی خیبر پختونخوا در قطعنامه‌ای سیاست فعلی دولت پاکستان در قبال افغانستان را «شکست‌خورده و ناکارآمد» توصیف کرده بود. در آن قطعنامه تصریح شده بود که این سیاست نه تنها به کاهش تنش منجر نشده، بلکه موجب گسترش تروریسم، افزایش تنش‌های دو جانبه، ایجاد فضای نفرت و اختلال در روند تجارت شده است.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، پاکستان ، مذاکره با طالبان
خبرهای مرتبط
مذاکرات مقامات طالبان و قزاقستان
دیدار کاردار سفارت آمریکا با مقامات طالبان
آزادی ۴ زندانی آمریکایی از افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آخرین اخبار
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد