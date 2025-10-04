باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کرد که دولت فدرال این کشور با پیشنهاد وی برای آغاز مذاکره با افغانستان موافقت کرده است. علی امین گنداپور در نشستی در شهر پیشاور تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به یافتن راه‌حلی پایدار برای بی‌ثباتی در منطقه کمک کند.

وی با اشاره به تأثیر ادامه بی‌ثباتی در افغانستان بر امنیت و حاکمیت قانون در ایالت خیبر پختونخوا، بر ضرورت مذاکره با کابل برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کرد. گنداپور با ادای احترام به شهدای مبارزه با تروریسم، خاطرنشان کرد: «برای یک راه‌حل پایدار، مذاکره با افغانستان ضروری است و این دلگرم‌کننده است که دولت فدرال با پیشنهاد من موافقت کرده است.»

وزیر خیبر پختونخوا همچنین به موضوع مهاجران افغان اشاره کرد و با یادآوری میزبانی چنددهه‌ای این ایالت از آنها، بر ضرورت اجرای سیاست بازگشت با رعایت عزت و احترام تأکید نمود.

این موافقت در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این در نهم خردادماه، کابینه ایالتی خیبر پختونخوا در قطعنامه‌ای سیاست فعلی دولت پاکستان در قبال افغانستان را «شکست‌خورده و ناکارآمد» توصیف کرده بود. در آن قطعنامه تصریح شده بود که این سیاست نه تنها به کاهش تنش منجر نشده، بلکه موجب گسترش تروریسم، افزایش تنش‌های دو جانبه، ایجاد فضای نفرت و اختلال در روند تجارت شده است.