باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون گواهینامه مهم‌ترین آزمونی است که در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی در وزارت بهداشت برگزار می‌شود؛ بنابراین پزشکان با قبولی در این آزمون می‌توانند به طبابت خود ادامه دهند. اما با توجه به همزمانی دو آزمون برد و گواهینامه رزیدنت‌های سال آخر مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داد.این آزمون مهم‌ترین آزمونی است که منجر به صدور مجوز طبابت برای یک فارغ‌التحصیل رشته پزشکی می‌شود. این در حالی است که عده بسیاری از رزیدنتهایی که در این آزمون مردود شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به شرح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام؛ رد گسترده وغیرقانونی ۱۰برابری رزیدنت‌ها درآزمون گواهینامه تخصصی نسبت به پارسال موجب محروم شدن ۳۶۰ متخصص ازخدمت درمناطق محروم وهمچنین محروم شدن ۲میلیون نفر ازخدمات این پزشکان می‌شود لطفا صدای ما باشید. با وجود اعتراضات گسترده داوطلبان آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی در سال جاری، وزارت بهداشت عملاً هیچ توجهی به مطالبات آنان نکرده است. برگزاری همزمان آزمون گواهینامه و بورد، مشکلات متعددی را برای دستیاران ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر آنها وارد آورده است. این در حالی است که هیچ خبری از شفاف‌سازی نتایج و انتشار کلید نهایی و پاسخی نسبت به شبهات و ابهامات داوطلبان نیست. فراموش نکنیم رزیدنت‌ها جانِ سیستم سلامت کشور هستند. اگر امروز فرسوده و ناامید شوند، فردا سلامت جامعه با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد. شایسته است به مطالبات این قشر شریف اهمیت داده شود، نه آنکه با برخورد‌های قهری مواجه شوند. گوش شنوای فرزندانمان باشیم، پیش از آنکه دیر شود

ممنون میشم این مشکل پزشکان رزیدنت سال آخر رو پیگیری کنید.

