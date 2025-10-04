مدیر کل درمان تامین اجتماعی گلستان از پوشش بیمه تامین اجتماعی برای ام ار آی بیمارستان مطهری گنبدکاووس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - رمضانعلی زینلی تاکید کرد: بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات رایگان‌ام آر آی بیمارستان شهید مطهری بهره‌مند خواهند شد.

دکتر ابراهیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم با اشاره به ظرفیت پذیرش روزانه ۶۰ نفر برای‌ ام آر آی در بیمارستان شهید مطهری از متخصصین خواست: برای موارد اورژانسی و ضروری تشخیص بیماری از خدمات‌ ام آر آی استفاده کنند.

عبدالحکیم آق آرکاکلی نماینده مردم گنبدکاووس هم گفت: برای اولین بار در کشور خرید راهبردی خدمات رایگان‌ ام آر آی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس با دستور وزیر کار رفاه و تامین مصوب و ابلاغ شده است.

