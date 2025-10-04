باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا مطرح کرد: «مطابق برنامه ده‌ساله فضایی کشور و برنامه هفتم توسعه، پیشرفت کشور در بخش علوم و اکتشافات فضایی با محوریت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در جریان است. از جمله مهم‌ترین اقدامات، توسعه کپسول‌های زیستی و سکو‌های تحقیقاتی بازگشت‌پذیر با قابلیت کنترل و هدایت دقیق است که به نوعی آزمایشگاه‌های فضایی برای انجام آزمون‌های زیرمداری و مداری در زمینه زیست در فضا و بررسی اثرات تشعشعات، تغییرات دما و فشار و سایر عوامل بر گونه‌های مختلف زیستی محسوب می‌شوند.»

وی افزود: «پس از پرتاب کپسول بازگشت‌پذیر ۵۰۰ کیلوگرمی در سال ۱۴۰۲، تحقیق و توسعه کپسول‌های جدید آغاز شد و هم‌اکنون پیشرفت خوبی در فرایند طراحی و ساخت خانواده جدید این سکو‌های مهم تحقیقاتی داشته‌ایم و به‌زودی تست‌های مختلف روی زیرسیستم‌های آن آغاز می‌شود.»

سالاریه گفت: "موضوع مهم بعدی حضور در برنامه‌های تحقیقاتی سایر کرات از جمله ماه است. از اواخر سال گذشته و اوایل امسال همکاری خوبی با چین در پروژه چانگ ۸ آغاز کرده‌ایم. فرآیند طراحی به اتمام رسیده و ساخت نمونه مهندسی به‌زودی آغاز می‌شود. همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه بسیار مهم است چرا که نقش مهمی در اقتصاد و بهره‌برداری از منابع طبیعی ارزشمند در فضای ماورای جو و دیگر کرات خواهد داشت. "

وی تصریح کرد: "وجود منابع ارزشمند انرژی و مواد معدنی در سایر کرات اثبات شده است و کشور‌های پیشرفته دنیا به سمت بهره‌برداری از این منابع حرکت می‌کنند. مذاکراتی نیز با برخی کشور‌های پیشرو در خصوص حضور در برنامه طراحی و ساخت ایستگاه‌های فضایی در حال پیگیری داریم که می‌تواند محمل بسیار خوبی برای دانشمندان ایرانی در مطالعات زیست‌فضا باشد. "

ساخت نمونه‌های پیشرفته ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی

رئیس سازمان فضایی کشور گفت: "پس از پرتاب ماهواره‌های پارس ۱ و ناهید ۲ و بررسی عملکرد آنها در مدار، نمونه‌های بعدی همین ماهواره‌ها با اصلاحات لازم در حال آماده‌سازی برای پرتاب هستند. همچنین ماهواره پارس ۲ که در سال گذشته رونمایی شد، در حال طی مراحل تست نهایی برای پرتاب است. "

وی افزود: "ساخت ماهواره‌های دقیق‌تر و پیشرفته‌تر سنجشی و مخابراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ساخت ماهواره پارس ۳ با دقت تصویربرداری بهتر از یک متر از سال گذشته در دستور کار پژوهشگاه فضایی قرار گرفته و پیشرفت‌های خوبی داشته است. همچنین ماهواره رادار سار با دقت ۲۰ متر تحت عنوان راد ۲ نیز در پژوهشگاه فرایند طراحی آن آغاز شده است. این دو ماهواره از خانواده ماهواره‌های سنجشی هستند که در طی سال‌های آتی نمونه‌های کیفی و پروازی آنها ساخته و رونمایی خواهد شد. "

او خاطرنشان کرد: "ماهواره مخابراتی ناهید ۳ نیز با پهنای باند بالاتر و قابلیت ارائه خدمات ارتباطی مختلف از سال گذشته فرایند طراحی آن در پژوهشگاه فضایی شروع شده و پیشرفت خوبی داشته است. ماهواره‌ها نقش بی‌بدیلی در توسعه صنعت فضایی و ارائه خدمات کاربردی مختلف دارند که بخش‌های دولتی و خصوصی با جدیت آن را دنبال می‌کنند. "

منظومه ماهواره‌های باریک‌باند پروژه شهید سلیمانی

سالاریه گفت: "در فاز اول پروژه شهید سلیمانی، حدود ۲۰ ماهواره نانو با قابلیت ارائه خدمات ارتباطی باریک‌باند ساخته می‌شوند. این ماهواره‌ها قادر هستند اطلاعات حیاتی و مهم را از طریق حسگر‌های مختلف دریافت و در زمان کوتاه به مناطق دیگر کشور منتقل کنند. نمونه آزمایشی اول یک ماهواره ۳۰ کیلوگرمی و نمونه آزمایشی دوم یک ماهواره ۶۰ کیلوگرمی است که بسیاری از زیرسیستم‌های حیاتی آن توسط شرکت‌های خصوصی ساخته شده و مورد تست قرار می‌گیرد. "

پایگاه ملی پرتاب چابهار

وی افزود: "تکمیل فاز اول پایگاه چابهار ویژه پرتابگر‌های سوخت جامد در حال انجام است و هم‌اکنون برای انجام پرتاب اول آماده می‌شویم. ان‌شاءالله فاز دوم این پایگاه نیز کلنگ‌زنی خواهد شد. فاز دوم ویژه پرتابگر‌های سوخت مایع است که قابلیت حمل اجرام سنگین‌تر و پرتاب‌های چندگانه را فراهم می‌کند. موقعیت جغرافیایی پایگاه چابهار امکان دسترسی به مدارات با شیب‌های مختلف از حدود ۴۰ تا ۱۰۰ درجه را فراهم می‌کند، که برای ساخت منظومه‌های ماهواره‌ای و قرار دادن ماهواره‌ها در مدارات خورشید آهنگ ضروری است. "

ماهواره کوثر و ظرفیت بخش خصوصی

رئیس سازمان فضایی تصریح کرد: "یکی از موضوعات مهم در زمینه ساخت ماهواره‌ها استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. سال گذشته نمونه اول ماهواره کوثر توسط بخش خصوصی ساخته و پرتاب شد و بر اساس تجربیات حاصل، نمونه دوم با ارتقا و اصلاحات مدنظر هم‌اکنون ساخته شده است. این ماهواره امکان تصویربرداری با دقت حدود ۴ متر را فراهم می‌کند و توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان ایران طراحی و ساخته شده است. ساخت این ماهواره کمتر از یک سال بعد از نمونه اول نشان‌دهنده سرعت و آمادگی بالای این بخش در زیست‌بوم فضایی کشور است. "

سایر پرتاب‌ها در سال جاری

او اضافه کرد: "پرتاب‌های دیگر داخلی و بین‌المللی در سال جاری ادامه خواهد داشت. پرتاب ماهواره‌های ظفر ۲ و پایا که هر دو سنجشی هستند، توسط پرتابگر خارجی انجام می‌شود. همچنین در حال برنامه‌ریزی برای پرتاب نمونه دیگری از ناهید ۲ هستیم که توسط پرتابگر داخلی سیمرغ پرتاب خواهد شد. پرتاب‌های مداری و زیرمداری آزمایشی نیز برای ماهواره‌های آزمایشی منظومه شهید سلیمانی و سایر ماهواره‌ها و محموله‌های تحقیقاتی در پیش است. البته بنا بر اقتضائات فنی، تاریخ پرتاب‌ها ممکن است تغییر کند و به محض قطعی شدن، اعلام خواهد شد. "

همکاری با دانشگاه‌ها

سالاریه افزود: "همکاری با دانشگاه‌ها برای ایجاد زیست‌بوم صنعت فضایی بسیار ضروری است. این همکاری با کمک و همراهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جریان است. هدف ایجاد هسته‌های نوآور با قابلیت حل مساله در دانشگاه‌ها است. مناقصات مختلفی مانند مناقصات ماهواره‌های سری پژوهش، شامل ماهواره‌های پژوهش ۱، ۲ و ۴ نیز برگزار خواهد شد. "