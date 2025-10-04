به‌مناسبت گرامیداشت هفته سالمند، جشنواره «طلایه‌داران زندگی» در آسایشگاه سالمندان و معلولین شهرستان رشت با حضور پرشور سالمندان، خانواده‌ها و مسئولان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  این رویداد با محوریت ارتباط بین‌نسلی و تقویت روحیه نشاط و امید در سالمندان، شامل برنامه‌های متنوعی همچون جشن مادربزرگ و نوه، آیتم ورزشی «هوگام سن طلایی»، و کارگاه آموزشی آشنایی و استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی بود. در پایان، به برگزیدگان حکم و مدال و به تمامی شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا شد.

در بخش ورزشی، سالمندان در چهار ایستگاه «حل سودوکو»، «پرتاب دیسک فریزبی»، «شوت به دروازه کوچک» و «عبور از نردبان چابکی» با یکدیگر رقابت کردند. همچنین در آیتم ویژه هوگام طلایی، شرکت‌کنندگان توانستند با موفقیت ،:مسیر عبور از موانع را طی کنند که این فعالیت‌ها نقش موثری در تقویت حافظه، چابکی حرکتی و هماهنگی عصبی-عضلانی سالمندان دارد.

این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و هیأت پزشکی ورزشی استان گیلان برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای ترویج سبک زندگی فعال، ارتقای سلامت جسم و روان و افزایش نشاط اجتماعی در دوران سالمندی فراهم آورد.

جشنواره طلایه‌داران زندگی در رشت برگزار شد

جشنواره طلایه‌داران زندگی در رشت برگزار شد

جشنواره طلایه‌داران زندگی در رشت برگزار شد

 

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: سالمند ، ورز ش
خبرهای مرتبط
همایش ورزش صبحگاهی فردا در پارک شهر رشت برگزار می شود
ورزش همگانی اولویت اصلی جامعه شود
افتخار آفرینی تیم گیلان در رقابت‌های ورزش زورخانه‌ای قهرمانی خردسالان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+ تصاویر
همایش گرامیداشت هفته فراجا در گیلان + فیلم
جشنواره طلایه‌داران زندگی در رشت برگزار شد
آخرین اخبار
جشنواره طلایه‌داران زندگی در رشت برگزار شد
نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+ تصاویر
همایش گرامیداشت هفته فراجا در گیلان + فیلم
برداشت ۷۵ درصدی راتون در گیلان
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهید سیدحسن نصرالله در رشت
اهل بیت ( ع) بهترین الگو برای نسل جوان