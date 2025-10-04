باشگاه خبرنگاران جوان _ این رویداد با محوریت ارتباط بین‌نسلی و تقویت روحیه نشاط و امید در سالمندان، شامل برنامه‌های متنوعی همچون جشن مادربزرگ و نوه، آیتم ورزشی «هوگام سن طلایی»، و کارگاه آموزشی آشنایی و استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی بود. در پایان، به برگزیدگان حکم و مدال و به تمامی شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا شد.

در بخش ورزشی، سالمندان در چهار ایستگاه «حل سودوکو»، «پرتاب دیسک فریزبی»، «شوت به دروازه کوچک» و «عبور از نردبان چابکی» با یکدیگر رقابت کردند. همچنین در آیتم ویژه هوگام طلایی، شرکت‌کنندگان توانستند با موفقیت ،:مسیر عبور از موانع را طی کنند که این فعالیت‌ها نقش موثری در تقویت حافظه، چابکی حرکتی و هماهنگی عصبی-عضلانی سالمندان دارد.

این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و هیأت پزشکی ورزشی استان گیلان برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای ترویج سبک زندگی فعال، ارتقای سلامت جسم و روان و افزایش نشاط اجتماعی در دوران سالمندی فراهم آورد.

منبع: روابط عمومی