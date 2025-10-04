باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمایت مردم ارومیه از کاروان صمود + فیلم

کاروان خودرویی در ارومیه در حمایت از حرکت جهانی «کاروان صمود» حرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ارومیه با راه انداختن کاروان خودرویی با کاروان صمود ابراز همبستگی کردند.

 

مطالب مرتبط
حمایت مردم ارومیه از کاروان صمود + فیلم
young journalists club

کشتی کاروان صمود در دست دزدان دریایی + فیلم

حمایت مردم ارومیه از کاروان صمود + فیلم
young journalists club

ناوگان صمود حامل چه کمک‌هایی است؟ + فیلم

حمایت مردم ارومیه از کاروان صمود + فیلم
young journalists club

اجتماع مردم اصفهان در حمایت از کاروان جهانی صمود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انتشار اقتدار ایران از قاب دوربین‌های خبرنگاران آمریکایی + فیلم
۱۱۹۶

انتشار اقتدار ایران از قاب دوربین‌های خبرنگاران آمریکایی + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
سفر ۴۰ ساعته هوایی با غل و زنجیر به ایران + فیلم
۸۶۹

سفر ۴۰ ساعته هوایی با غل و زنجیر به ایران + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم
۷۴۲

بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم
۷۰۶

کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
جنتلمن‌های تروریست + فیلم
۵۵۴

جنتلمن‌های تروریست + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.