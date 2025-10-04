باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور روز شنبه اظهار کرد: تردد موتورسیکلت‌های سنگین در سطح پایتخت ممنوع است و این وسایل که عمدتاً به صورت قاچاق وارد شده‌اند، در روز‌های تعطیل در نقاط خاصی تردد می‌کنند.

وی با بیان اینکه در همین مدت پنج مورد فوتی ناشی از تردد این موتورسیکلت‌ها ثبت شده است، افزود: پلیس راهور و پلیس انتظامی با اجرای طرح‌های مشترک از حضور آنها جلوگیری می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به خودرو‌های رها شده در سطح شهر خاطرتشان کرد: به مالکان این خودرو‌ها یک هفته مهلت داده می‌شود تا وسایل نقلیه خود را منتقل کنند و در صورت عدم اقدام با دستور قضایی خودرو‌ها به پارکینگ منتقل خواهد شد.

موسوی‌پور با اشاره به عوامل تشدید ترافیک شبانه در پایتخت، خاطرنشان کرد: در مناطق یک، سه و بخشی از منطقه که محل استقرار شرکت‌های خصوصی است به دلیل عدم اجرای طرح ترافیک و آلودگی هوا، شاهد تردد بالای خودرو‌های شخصی هستیم.

وی از ضرورت احداث تونل‌هایی در محدوده بزرگراه‌های مدرس و حقانی به سمت غرب خبر داد و گفت: این امر می‌تواند بار ترافیکی را به سمت بزرگراه اشرفی اصفهانی و چمران منتقل کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ارائه بسته هوشمندسازی تخلفات ساکن به شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه به ثبت روزانه ۲۱ میلیون سفر در تهران، برخورد با تخلفات ساکن با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و بسته‌ای شامل ۱۴۵ هزار سامانه به شهرداری ارائه شده است.

منبع: پلیس راهور تهران