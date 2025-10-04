فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران اعلام کرد: در شش ماه نخست امسال ۱۸ هزار مترمربع اراضی آزادسازی و از ساخت‌وساز ۳۱۰۹ بنای غیرمجاز جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدهادی موسوی با ارائه گزارشی از عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: یگان حفاظت علاوه بر حفظ ابنیه و اماکن شهرداری، در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و اجرای احکام قضایی نیز نقش‌آفرینی کرده است.

وی اظهار کرد: در این مدت ۹۵۲۴ دستور قضایی در سطح مناطق ۲۲گانه اجرا شد که در نتیجه آن ۱۸ هزار مترمربع از اراضی شهرداری آزادسازی شد. همچنین از ساخت‌وساز غیرمجاز ۳۱۰۹ ساختمان جلوگیری و ۹۱۹ مأموریت رفع خلاف ساختمانی انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران با اشاره به مأموریت‌های این نیرو در پارک‌های جنگلی و بوستان‌های بزرگ تهران از جمله لویزان، سرخه‌حصار، چیتگر، آزادگان و لاله اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت به عنوان ضابط قضایی ضمن حفظ ابنیه و اماکن شهرداری، وظیفه مقابله با هرگونه ناهنجاری و قانون‌شکنی را نیز برعهده دارند.

وی افزود: در همین چارچوب، طی شش ماه گذشته نزدیک به یک کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۲۶۹ معتاد متجاهر و ۴۰ فروشنده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

مشاور شهردار تهران ادامه داد: در طرح‌های ساماندهی اجتماعی نیز ۵۳۳۶ متکدی و ۱۳۶۹۷ کارتن‌خواب از سطح شهر جمع‌آوری شدند که به ترتیب ۷۴۹ و ۷۳۴ نفر آنان زن بودند. همچنین ۶۶۲۵ معتاد شناسایی و به واحد آسیب‌های اجتماعی شهرداری تحویل داده شدند.

موسوی در پایان با اشاره به مأموریت‌های ویژه یگان حفاظت در زمان جنگ تحملی ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در آن ایام با وجود تعطیلی ادارات، نیرو‌های یگان حفاظت علاوه بر حفظ ابنیه و اماکن شهری، اقدامات اطلاعاتی برای رصد فعالیت‌های مشکوک را نیز با جدیت دنبال کردند.

