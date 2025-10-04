باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برداشت سیب از باغ های مهاباد+ فیلم

برداشت ۱۰۰ هزار تُن سیب در مهاباد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش بینی می‌شود امسال از باغ‌های شهرستان مهاباد بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.

 
