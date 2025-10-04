جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از کشته و زخمی شدن ۴ نفر در پی برخورد یک دستگاه ساینا با دو دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه شهید آبشناسان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جهانشاه بهرام‌آبادی گفت: در ساعت ۶:۵۰ صبح امروز، یک مورد تصادف فوتی در موقعیت بزرگراه آبشناسان مسیر شرق به غرب، قبل از خروجی سردار جنگل رخ داد.

وی افزود: در این تصادف، یک دستگاه خودروی ساینا با دو دستگاه موتورسیکلتی که در حاشیه راه متوقف شده بودند، برخورد کرد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در این حادثه، راننده ساینا و دو نفر دیگری که در حاشیه راه ایستاده بودند، زخمی شدند و متأسفانه راکب یکی از این موتورسیکلت‌ها در صحنه تصادف جان خود را از دست داد.

بهرام‌آبادی گفت که علت این تصادف در دست بررسی است.