رئیس دانشگاه تهران گفت: بعد از حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکدگان شماره ۲ مهندسی متالورژی و مواد این دانشگاه ۲ تیم تشکیل شده تا جوانب مختلف این حادثه را مورد بررسی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین امید در مراسم تشییع پیکر محمد امین کلاته دانشجوی فقید دانشگاه تهران که در حادثه انفجار گاز هیدروژن دانشگاه تهران فوت کرد، توضیح داد: یکی از این تیمها علت حادثه را بررسی میکند و تیم دیگر متشکل از تکنسینها ایمنی کپسولها در آزمایشگاههایی که از کپسولهای هیدروژن مشابه استفاده میکنند را مورد بررسی قرار میدهد.
وی اضافه کرد: حادثه بسیار تلخ، ناگوار و غم انگیزی است و بنده به خانواده این مرحوم و به همه دانشجویان، استادان، کارکنان، دانشگاه تهران و به ویژه دانشکدگان فنی و دوستان و همکاران در آزمایشگاه تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: روز پنجشنبه اطلاع داده شد که در ساعت حدود ۱۴ و ۱۰ دقیقه انفجاری رخ داده است و بنده هم با کمی تاخیر (چون از دانشکده فاصله داشتم) به محل حادثه رسیدم. مشخص شد که یک کپسول هیدروژن که سالها است در این آزمایشگاه مرتب تعویض میشود و از جای معتبری هم همیشه خریداری میشده منفجر شده است و در اثر ترکیدن کپسول متاسفانه حادثه شدیدی رخ داده است.
رئیس دانشگاه تهران بیان داشت: در این حادثه یکی از دانشجویان مرحوم کلاته تقریباً در همان لحظه وقوع حادثه، چون نزدیک به این کپسول بوده جان خود را از دست میدهد و دانشجوی دیگری هم به نام خانم کفاش که در آزمایشگاه نزدیک دستگاه بوده است به بیرون پرتاب میشود دانشجوی سوم هم آقای پارسی در آزمایشگاه حضور داشتند ولی نزدیک کپسول نبودند و تحت تاثیر انفجار قرار میگیرند و آسیب میبیند.
امید گفت: بخش زیادی از این آزمایشگاه خراب میشود و دستگاه از بین میرود و برق قطع میشود. نیلی احمدآبادی رئیس آزمایشگاه هم که در اتاق خودشان در حال انجام کارهای دانشجویان بودند که تحت تاثیر فشار پرت میشود و جراحت مختصری به وی وارد میشود.
وی بیان کرد: هنگامی که نیروهای امدادی در محل وقوع حادثه حاضر میشوند مرحوم محمد امین کلاته علائم حیاتی نداشتند و دو دانشجوی دیگر را نیز سریعاً به بیمارستان منتقل میکنند. به کمک تیم پزشکی بیمارستان شریعتی در همان ساعت آخر روز پنجشنبه دو دانشجوی آسیب دیده به وضعیت پایدار میرسند.
رئیس دانشگاه تهران یادآورشد: ما خیلی نگران بودیم که بینایی این دو دانشجو آسیب دیده باشند و نگرانی ضربه مغزی وجود داشت و بنده تا پایان شب پنجشنبه بالای سر این دو دانشجو حضور داشتم که آنها را آی سی یو منتقل کردند و وضعیت آنها پایدار شد و علائم خوبی هم وجود داشت ولی درد و ناراحتی داشتند.
امید گفت: روز گذشته دوباره به بیمارستان مراجعه کردم وضعیت هر دو دانشجو کاملاً بهبود یافته بود و یکی از آنها را به بخش منتقل کردند و دانشجوی دیگر، چون جراحی خیلی کوچیکی داشت امروز هم باید در بخش آی سی یو بستری باشد و احتمالاً تا پایان وقت امروز یا فردا وی را نیز به بخش منتقل میکنند.
وی تاکید کرد: حال هر دو دانشجو خوب است و امروز غذا خوردن را هم شروع کردند و امیدواریم که هر چه سریعتر مرخص شوند؛ بنابراین تعداد آسیب دیدههای حادثه در مجموع سه نفر بودند که محمد امین کلاته متاسفانه از دست رفت و دو دانشجوی دیگر هم رو به بهبودی هستند.
رئیس دانشگاه تهران اظهارداشت: محمد امین کلاته دانشجوی با اشتیاق و علاقهمند به کار بود و دوران تحصیل ایشان به پایان رسیده بود و میتوانست در شهریورماه از پایان نامه خود دفاع کند، اما با اصرار خود و با قبول استاد راهنما میخواست مقداری کار جدید انجام دهد و در حال انجام آزمایشات بود که دچار حادثه شد.
وی به لحاظ اخلاقی انسان ویژهای بود. به لحاظ کاری، هوش، استعداد و تلاش در کار خود بسیار خاص و ویژه بود.
امید گفت: بنده بلافاصله بعد از این حادثه دو اقدام انجام دادم. در ابتدا یک کمیته برای بررسی ابعاد ماجرا تشکیل شد تا ارزیابی کند که چرا این اتفاق افتاده است. چون این آزمایشگاه و دستگاه استاندارد بود. مرحوم کلاته نیز برای کار با این دستگاه توسط یکی از دانشجویان پسا دکتری که خود در کانادا روی این دستگاه کار کرده بوده دوره دیده بود و بیش از دو سال بود که با آن دستگاه کار میکرد؛ بنابراین نه خطای انسانی پیش بینی میشود نه خطای فنی.
وی یادآورشد: بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم همه موارد طبیعی بود و انفجار به آن معنی که آتش سوزی هم رخ داده باشد وجود نداشت و در آزمایشگاه نیز هیچ علائمی از سوختگی وجود ندارد و اصلاً آتش نگرفته است یعنی در آنجا نه احتراقی صورت گرفته نه در واقع جرقهای رخ داده است.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: اینکه کپسول متلاشی میشود و قطعاتش به بیرون پرت میشود و هیدروژن بلافاصله در فضا منبسط میشود و این موج انفجار ایجاد میکند، نیاز به بررسی دارد؛ بنابراین تیمی از اساتید از دانشکدههای مختلف دانشگاه تهران در حال بررسی موضوع هستند و نتیجه را به زودی اعلام میکنیم. با توجه به اینکه از این کپسول گاز هیدروژن در کشور تعداد زیادی در بیمارستانها و آزمایشگاهها وجود دارد در صدد هستیم نتایج بررسی را اعلام کنیم.
امید گفت: کمیته دیگری هم تشکیل دادیم تا فعالیت آزمایشگاههایی که امکان وقوع چنین خطری در آنها وجود دارد به طور موقت متوقف کنیم. البته در دانشگاه اچ اس تی رعایت میشود. اگرچه تیمهایی هستند که موارد را در آزمایشگاهها کنترل میکنند ولی با این حال ما نگران هستیم.
وی ادامه داد: کمیته دوم درصدد است افراد و تکنسینهایی را به تمام آزمایشگاههایی که دستگاههای مشابه دارند یا به هر حال دستگاههایی که خطرآفرین هستند ارسال و موارد را مجدد ارزیابی کنند اگر مورد تایید بود آزمایشگاه به کار خود ادامه دهد.
روابط عمومی دانشگاه تهران بعد از ظهر پنجشنبه ۱۰ مهرماه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه پنجشنبه ۱۰ مهرماه، در یکی از آزمایشگاههای دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تعویض کپسول گاز هیدروژن منجر به بروز حادثه و آتشسوزی شد.
در این سانحه یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فوت و دو دانشجوی دیگر دچار مصدومیت شدند که حال عمومی آنها خوب است و پس از مداوای اولیه در محل، برای مراقبتهای بعدی بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.
به دنبال این حادثه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی تماس تلفنی با والدین مرحوم محمد امین کلاته؛ دانشجوی متوفی در حادثه انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران، ضمن ابراز تسلیت و همدردی، با ایشان گفتوگو کرد.
حسین سیمایی همچنین در پیام تسلیتی اعلام کرد: درگذشت نابهنگام دانشجوی گرامی و پرتلاش، جناب آقای مهندس محمدامین کلاته که بر اثر حادثه ناگوار آزمایشگاهی ناباورانه از میان عزیزان خود پر کشید را تسلیت عرض میکنم.
فقدان این عزیز، ضایعهای جبرانناپذیر برای خانواده محترم ایشان، دوستان، همکلاسیها و مجموعه دانشگاه است.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم».
همچنین رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه تهران نیز ضمن حضور در منزل دانشجوی فقید و گرانقدر دانشگاه، مهندس محمدامین کلاته، با خانواده ایشان دیدار و ابراز همدردی کردند.
محمدحسین امید افزود: من از ساعتی پس از زمان بروز حادثه که در محل حضور یافتم و تا اواخر شب که در بیمارستان همراه دیگر مسئولان پیگیر احوال دو دانشجوی دیگر بودم، بیش از هر چیز از تلاش ویژه این دانشجویان به عنوان نخبگان کشور شنیدم. امیدوارم دو دانشجوی عزیز دیگر ما هم پس از طی روند درمان، به دانشگاه بازگردند.
وی همچنین با تاکید بر بررسی دلایل حادثه از سوی نهادهای مسئول، گفت: وضعیت عمومی آزمایشگاههای ما در دانشگاه مرتبا پایش میشود و با توجه به اینکه همه آزمایشگاهها تحت نظارت دقیق هستند و کنترلهای فنی دورهای و سختی را میگذرانند، اینکه دلیل این حادثه تلخ چه بوده است، حتما بررسی شده و گزارش آن اعلام خواهد شد.
پیکر دانشجوی فقید محمد امین کلاته دانشجوی فقید پردیس ۲ دانشکدگان فنی دانشگاه تهران امروز شنبه - ۱۲ مهرماه - با حضور دانشجویان و مسئولان دانشگاه تشییع و در قطعه نامآوران بهشتزهرا (س) به خاک سپرده شد.