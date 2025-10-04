باشگاه خبرنگاران جوان- باران فتحی، تکواندوکار هیئت تکواندوی استان قم، در دومین روز از رقابتهای جام دوستی ایران و کره جنوبی پس از ۵ برد متوالی موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شد.
این رقابتها که به عنوان «مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم زیر ۲۱ سال» برگزار میشود، روز جمعه یازدهم مهرماه در سالن پورشریفی تبریز پیگیری شد.
باران فتحی در وزن ۵۷- کیلوگرم به میدان رفت و در پایان مسابقات، پس از کسب پیروزیهای ارزشمند، در جمع چهار تکواندوکار برتر این وزن قرار گرفت و مفتخر به کسب مدال برنز برای استان قم شد.
در این وزن، مبینا بخشی نژاد حریف فتحی در نیمه نهایی از قزوین به مقام قهرمانی رسید و آناهیتا رمضانی از تهران نایب قهرمان شد. محدثه حقوقی از استان البرز دیگر مدال آور برنز این وزن بود.
این مسابقات با حضور ۶۳۰ تکواندوکار دختر و با نظارت طلعت مرادی، نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو و مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی بانوان در حال برگزاری است.
شایان به ذکر است مربی پایهشان استاد زهرا نوروزی میباشد.
منبع: روابط عمومی هیئت تکواندوی استان قم