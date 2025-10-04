استاندار قزوین با اشاره به فعالیت ۱۷۴ شرکت دانش بنیان در این استان، گفت: متاسفانه تنها چهار شرکت در حوزه کشاورزی و غذایی فعال هستند که این مساله جای اشکال دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در مراسم رونمایی از ۱۱ محصول دانش بنیان استان که با حضور حسین افشین، معاون علمی و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور که در دانشگاه بین الملل امام (ره) برگزار شد، گفت: استان قزوین با ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی و سه هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی و صنعتی، دارای ظرفیت‌های بزرگ و عظیم بوده به طوری که مرکز رباتیک دانشگاه آزاد در سطح ملی بسیار مطرح است.

وی با بیان اینکه امروز قزوین بخش مهمی از امنیت غذایی کشور را برعهده دارد، تاکید کرد: با این وجود دستگاه‌های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بایستی براساس ضرورت‌های موجود در زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان تلاش بیشتری داشته باشند.

نوذری، سهم استان در اقتصاد دانش بنیان را دارای رتبه پنجم کشوری دانست و گفت: پروژه چشمه نور قزوین می‌تواند پیشران مهمی برای توسعه علمی کشور مطرح باشد و امیدواریم تا ۲ سال آینده به نتیجه مطلوب در این حوزه برسیم، چرا که بهره برداری از این طرح جایگاه تحقیقاتی کشور را در منطقه خاورمیانه ارتقا ببخشد.

استاندار قزوین، پردیس علم و فناوری آبیک را یکی دیگر از طرح‌های حایز اهمیت این استان برشمرد و تاکید کرد: بدون شک دانشگاه‌های نسل سه و چهار می‌توانند در حوزه فناوری و نوآوری‌ها کمک حال ما باشند، راه برون رفت از مشکلات جامعه امروزی ما می‌تواند استفاده از ایده نخبگان و طرح‌های دانشگاهی در بخش‌های مختلف باشد.

وی با اشاره به اینکه قزوین تامین کننده ۵۰ درصد شیشه و شوینده‌های کشور می‌باشد، افزود: این استان در بخش تامین کاشی و سرامیک رتبه سوم کشور را داراست و برای موفقیت بیشتر و ادامه راه نیازمند تقویت بخش‌های مختلف از جمله صنعت و دانشگاه هستیم.

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در جمع ۲ درصد پژوهشگران برتر جهان

حمید طاهری رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین هم گفت: این دانشگاه با برخورداری از هشت هزار دانشجو و ۳۲۰ عضو هیات علمی، اکنون جزو ۲ درصد پژوهشگران برتر جهان بوده و ماموریت‌های ملی مهمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری آب بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: دانشگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) ماموریت‌گرا و نخبه‌پرور است و هم‌اکنون بیش از هشت هزار دانشجو در این مرکز تحصیل می‌کنند که یک‌پنجم آنها را دانشجویان بین‌المللی از کشور‌های مختلف تشکیل می‌دهند.

رییس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با اشاره به جایگاه علمی این مرکز تصریح کرد: این دانشگاه در رتبه ۲۷ دانشگاه‌های جامع کشور قرار دارد و از نظر شاخص‌های پژوهشی در بین ۲ درصد پژوهشگران برتر دنیا جای گرفته است.

طاهری بیان کرد: بر اساس آمایش علمی استان قزوین، سه ماموریت ملی به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) سپرده شده که شامل توسعه و ارتقای بهره‌وری مصرف آب در صنایع، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه کسب‌وکار‌های مرتبط با شیشه و سرامیک می‌شود.

وی یادآور شد: تحقق این ماموریت‌ها نیازمند حمایت ملی و استانی و تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه پژوهش و فناوری است تا دانشگاه بتواند نقش موثرتری در مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی کشور ایفا کند.

راهبرد علمی قزوین بر تقویت هویت ملی و اثرگذاری نخبگان است

نوشین بیگدلی رییس بنیاد نخبگان استان قزوین هم در این مراسم گفت: این بنیاد با شناسایی بیش از هزار نخبه در سطوح مختلف، تمرکز راهبردی خود را بر ۲ محور اصلی تعمیق هویت ملی در میان نخبگان و افزایش اثرگذاری آنان در حل مسایل استان قرار داده است.

وی اضافه کرد: بنیاد نخبگان استان در مسیر حمایت و توانمندسازی نخبگان، فعالیت‌های خود را بر ۲ محور متمرکز کرده که نخست، تقویت هویت ملی در میان نخبگان با اجرای برنامه‌هایی همچون مدرسه تابستانه سبک زندگی ایرانی‌اسلامی و برگزاری نشست‌هایی درباره نسبت نخبگان با مفاخر تاریخی و فرهنگی قزوین است.

بیگدلی ادامه داد: دومین محور فعالیت‌ها، تعمیق اثرگذاری نخبگان در حل مسایل استان است که در این زمینه نشست‌های تخصصی متعددی برگزار و کارگروه‌های ارتباطی و هیات‌های اندیشه‌ورز موثری تشکیل شده‌اند تا پیوند میان نخبگان و دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.

این مسئول با اشاره به دستاورد‌های اخیر این مجموعه بیان کرد: هم‌اکنون پنج تفاهم‌نامه مهم در مرحله نهایی قرار دارد که هدف از آنها، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در حل چالش‌های کلیدی استان است.

رییس بنیاد نخبگان استان قزوین یادآور شد: امیدواریم با سفر معاون علمی رییس‌جمهور به قزوین، اجرای این برنامه‌ها سرعت بگیرد و آثار مثبت آن در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی استان نمایان شود.

