باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد تقوی، پلیس را خادم صدیق مردم و نظام اسلامی، متعهد و مسئولیت‌پذیر در قبال امنیت و ارامش مردم عنوان کرد و گفت: توصیف مقام معظم رهبری از کارکنان فراجا با عنوان مجاهدان فی سبیل‌الله، مدال افتخاری بر گردن پلیس است.

او با تبریک و گرامیداشت هفته انتظامی اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی مسئولان استانی به ویژه امام جمعه فقید اردبیل، اتحاد و همدلی نیرو‌های مسلح، مشارکت مردم و تلاش‌های مجاهدانه و شبانه‌روزی پلیس، اردبیل را به یکی از استان‌های امن کشور تبدیل کرده است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به شعار هفته انتظامی در سال ۱۴۰۴ با عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» تصریح کرد: امنیت زمانی پایدار و باثبات خواهد بود که در کنار تلاش‌های مسئولانه و متعهدانه پلیس، مردم به اصل قانونمندی و قانون‌پذیری التزام عملی داشته و در این امر مشارکت داشته باشند که خوشبختانه این مهم در استان اردبیل محقق شده است.

تقوی با اشاره به نرخ پایین وقوع جرایم در استان ولایی، حسینی و دارالارشاد اردبیل گفت: آمار وقوع سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در استان اردبیل منفی است.

او با بیان اینکه مأموریت‌های پلیس در ایام مختلف سال تعطیلی نداشته و کارکنان انتظامی در فصول مختلف سال در سنگر‌های مختلف مأموریت‌های خود را انجام و مشغول خدمت به مردم هستند، افزود: از توفیقات و عملکرد شایسته کارکنان انتظامی استان اردبیل در ۶ ماهه نخست امسال می‌توان به کاهش هشت درصدی تصادفات فوتی، کاهش ۱۱ درصدی وقوع سرقت، افزایش ۲۲ درصدی کشفیات کالای قاچاق، کاهش ۷۰ درصدی شکایت از پلیس، افزایش ۵۰ درصدی تقدیر مردمی از پلیس و کشف ۹۲ درصدی پرونده‌های جرائم سایبری اشاره کرد.

منبع: فارس