وزیر ارتباطات، بر اهمیت صنعت فضایی در توسعه پایدار کشور تأکید کرد و از پیشرفت ۹۳ درصدی پایگاه پرتاب چابهار خبر داد.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا که صبح امروز در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، بر اهمیت صنعت فضایی در توسعه پایدار کشور تأکید کرد.
وی در این مراسم با بیان اینکه این گردهمایی فرصتی مغتنم برای تقدیر از تلاشهای دانشمندان، پژوهشگران و فعالان صنعت فضایی کشور است، گفت: "این عزیزان نقش مهمی در تحقق آرمانهای علمی و فناورانه کشور ایفا کردهاند. "
هاشمی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی و برگزاری مراسمی در شأن پایگاه پرتاب چابهار تأکید کرد و گفت:
"با توجه به ظرفیتهای بالای این پایگاه، لازم است بیش از پیش درباره آن گفتوگو و اطلاعرسانی شود. پیشرفت ۹۳ درصدی این پروژه نوید آغاز فصلی جدید در صنعت فضایی کشور را میدهد. "
وزیر ارتباطات با اشاره به تحولات تاریخی بشر، از دوران انقلاب شناختی تا انقلاب صنعتی پنجم، بیان کرد:
"امروزه فناوریهای نوین ارتباطی و انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان محورهای اصلی انقلاب صنعتی جدید شناخته میشوند و توسعه صنعت فضایی نیز جایگاهی بیبدیل دارد، زیرا انسان همواره در پی کشف ناشناختهها و گسترش مرزهای دانش است. "
هاشمی در ادامه به برنامههای توسعه ماهوارههای زمینآهنگ و حرکت کشور به سمت مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
"این دستاوردها تنها بخشی کوچک از عظمت جهان هستی را نشان میدهد و ما باید با فروتنی و همت در مسیر رشد علمی گام برداریم. "
وی همچنین از موفقیت در آزمایش ارسال پیامک از یکی از ایستگاههای فضایی کشور و دریافت آن در ایستگاه قشم خبر داد و گفت:
"این موفقیت نشاندهنده ظرفیتهای واقعی کشور در حوزه مخابرات فضایی است که میتواند در خدمت مردم و ارتقای کیفیت خدمات بهکار گرفته شود. "
وزیر ارتباطات تأکید کرد: "سیاست دولت در چهاردهم تنها پرتاب ماهواره نیست؛ بلکه پرتابهایی انجام خواهد شد که مستقیماً به بهبود خدمات برای مردم منجر شود. این رویکرد، تضمینکننده رضایت عمومی و برکت الهی خواهد بود. "
هاشمی در پایان خبر داد که بهرهبرداری رسمی از ایستگاههای سلماس و چناران تا پایان سال جاری در برنامه قرار دارد و افزود: "با تکمیل پایگاه پرتاب چابهار و راهاندازی این ایستگاهها، گامی بلند در مسیر پیشرفت فضایی کشور برداشته خواهد شد. "