باشگاه خبرنگاران جوان-علی فرحناک به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس پرداخت و اظهار کرد: بدون شک تمام ملت‌ها به تاریخ پرافتخار خود افتخار می‌کنند و دوست دارند دلاوری‌ها و ایثار نسل‌های گذشته را نسل به نسل روایت کنند.

وی افزود: در کشور‌های دیگر جایگاه‌هایی برای احترام به سربازان و کسانی که برای وطن جان خود را فدا کرده‌اند وجود دارد و هر سال در روز‌های خاصی، ادای احترام می‌شود.

بازیگر تئاتر قمی درباره اهمیت نمایش «قرار» گفت: این اثر هنری حول محور رشادت‌ها و ایثار شهدای دفاع مقدس ساخته شده است و هدف آن، بازنمایی واقعی اتفاقات آن روزها، سختی‌ها و صبر خانواده‌هاست تا مخاطب امروز بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

او ادامه داد: تئاتر می‌تواند داستان‌هایی که نسل‌های گذشته تجربه کرده‌اند، از جمله انتظار پدران و مادران و همسران شهدا برای بازگشت عزیزانشان یا رنج از دست دادن فرزندان را به شکلی ملموس به نسل امروز منتقل کند.

فرحناک با بیان اینکه رنج و درد این خانواده‌ها وقتی در قالب عشق به وطن دیده می‌شوند، تبدیل به افتخار می‌شود، تصریح کرد: این اتفاقات الگویی برای غیرت و عشق به وطن در امروز محسوب می‌شود.

وی درباره شرایط حمایت از هنرمندان گفت: متأسفانه بسیاری از مسئولان فرهنگی توجه کافی به مخاطب امروز ندارند و هیچ تلاشی برای تداوم فرهنگ دفاع مقدس انجام نمی‌دهند.

فرحناک ابراز کرد: هنرمندان مجبورند از جیب خود هزینه کنند تا آثارشان ساخته شود و از این نهاد فرهنگی به نهاد دیگر بروند و کمک بگیرند.

بازیگر نمایش «قرار» افزود: با این حال، عده‌ای هستند که با بودجه اندک، تلاش خود را انجام می‌دهند و شایسته تقدیر و تشکر هستند.

علی فرحناک در پایان اظهار داشت: امیدوارم روزی مسئولان فرهنگی از خواب غفلت بیدار شوند و حمایت واقعی از هنرمندان و ترویج فرهنگ دفاع مقدس شکل گیرد تا نسل امروز با حقیقت رشادت‌ها و حماسه‌های ملت خود بهتر آشنا شود.

گفتنی است این نمایش هر روز تا هجدهم مهرماه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در پلاتوی مشاهیر تالار فرهنگ و هنر قم به روی صحنه می‌رود.

منبع:فارس