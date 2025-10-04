بازیگر تئاتر قمی با تأکید بر اهمیت بازنمایی رشادت‌های دفاع مقدس گفت: نمایش «قرار» تلاش می‌کند رنج، صبر و غیرت خانواده‌های شهدا را به مخاطب امروز منتقل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان-علی فرحناک  به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس پرداخت و اظهار کرد: بدون شک تمام ملت‌ها به تاریخ پرافتخار خود افتخار می‌کنند و دوست دارند دلاوری‌ها و ایثار نسل‌های گذشته را نسل به نسل روایت کنند.

وی افزود: در کشور‌های دیگر جایگاه‌هایی برای احترام به سربازان و کسانی که برای وطن جان خود را فدا کرده‌اند وجود دارد و هر سال در روز‌های خاصی، ادای احترام می‌شود. 

بازیگر تئاتر قمی درباره اهمیت نمایش «قرار» گفت: این اثر هنری حول محور رشادت‌ها و ایثار شهدای دفاع مقدس ساخته شده است و هدف آن، بازنمایی واقعی اتفاقات آن روزها، سختی‌ها و صبر خانواده‌هاست تا مخاطب امروز بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

او ادامه داد: تئاتر می‌تواند داستان‌هایی که نسل‌های گذشته تجربه کرده‌اند، از جمله انتظار پدران و مادران و همسران شهدا برای بازگشت عزیزانشان یا رنج از دست دادن فرزندان را به شکلی ملموس به نسل امروز منتقل کند.

تئاتر «قرار» روایتگر حماسه و ایثار خانواده‌های شهداست

فرحناک با بیان اینکه رنج و درد این خانواده‌ها وقتی در قالب عشق به وطن دیده می‌شوند، تبدیل به افتخار می‌شود، تصریح کرد: این اتفاقات الگویی برای غیرت و عشق به وطن در امروز محسوب می‌شود.

وی درباره شرایط حمایت از هنرمندان گفت: متأسفانه بسیاری از مسئولان فرهنگی توجه کافی به مخاطب امروز ندارند و هیچ تلاشی برای تداوم فرهنگ دفاع مقدس انجام نمی‌دهند.

فرحناک ابراز کرد: هنرمندان مجبورند از جیب خود هزینه کنند تا آثارشان ساخته شود و از این نهاد فرهنگی به نهاد دیگر بروند و کمک بگیرند.

بازیگر نمایش «قرار» افزود: با این حال، عده‌ای هستند که با بودجه اندک، تلاش خود را انجام می‌دهند و شایسته تقدیر و تشکر هستند. 
علی فرحناک در پایان اظهار داشت: امیدوارم روزی مسئولان فرهنگی از خواب غفلت بیدار شوند و حمایت واقعی از هنرمندان و ترویج فرهنگ دفاع مقدس شکل گیرد تا نسل امروز با حقیقت رشادت‌ها و حماسه‌های ملت خود بهتر آشنا شود.

گفتنی است این نمایش هر روز تا هجدهم مهرماه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در پلاتوی مشاهیر تالار فرهنگ و هنر قم به روی صحنه می‌رود.

منبع:فارس

برچسب ها: تئاتر قم ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس مهمان نمایش هر هفت دقیقه شد
نگاهی به فیلم‌های روز دوم جشنواره فیلم فجر در قم/ از «آنتیک» نائیجی تا «خدای جنگ» دارابی
سفر عروسک قم به قلب جشنواره جهانی گریفو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی برگزار می‌شود
درخشش دختر تکواندوکار قمی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی
تئاتر «قرار» روایتگر حماسه و ایثار خانواده‌های شهداست
آخرین اخبار
تئاتر «قرار» روایتگر حماسه و ایثار خانواده‌های شهداست
درخشش دختر تکواندوکار قمی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی
دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی برگزار می‌شود
گوشه‌ای از آیین سنتی شمع گردانی خادمان حرم بانوی کرامت (س) +فیلم
عرضه یک هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب با موضوع حضرت معصومه (س)
پایان مسابقات آمادگی جسمانی دختران قمی
پنج مصدوم در حادثه واژگونی پراید در جاده قم به گرمسار
هشدار امام جمعه قم نسبت به جنگ صلیبی نوین
قم در قاب سوگ؛ حرکت دسته‌های عزاداری به سوی حرم کریمه اهل بیت (س)